Le Gujarat se classe comme l’État avec la sécurité alimentaire la plus élevée en Inde alors que la FSSAI publie le troisième indice de sécurité alimentaire de l’État !

Le classement a été effectué en divisant les États et les UT en trois catégories. (Image : IE)

Sécurité alimentaire en Inde : Publication de l’indice de sécurité alimentaire du troisième État ! La sécurité alimentaire est essentielle et un aspect important pour la société. La sécurité alimentaire fait référence à une manipulation saine et hygiénique des aliments à tous les niveaux de la chaîne afin de prévenir les maladies dues aux aliments contaminés. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 10% de la population dans le monde tombe malade à cause de la consommation d’aliments contaminés, tandis que chaque année, 4,2 lakh de personnes meurent en consommant des aliments contaminés, et parmi eux, 1,25 lakh sont des enfants âgés de moins de 5 années. En conséquence, pour encourager les États à améliorer la sécurité sanitaire des aliments dans leur juridiction, la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) publie un State Food Safety Index ou SFSI. Maintenant, le ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya a publié le troisième SFSI.

Le classement a été effectué en divisant les États et les UT en trois catégories : les grands États comprenant 20 États, les petits États comprenant les huit États restants et les UT comprenant les huit territoires de l’Union indienne.

Selon le classement des 20 grands États, le Gujarat était le meilleur État du pays en termes de sécurité alimentaire avec 72 points sur 100, le plus élevé dans toutes les catégories. Les États du sud du Kerala et du Tamil Nadu ont remporté respectivement la deuxième et la troisième place pour assurer la sécurité alimentaire dans les régions. L’Odisha, l’Uttar Pradesh, l’Himachal Pradesh, le Madhya Pradesh, le Bengale occidental, le Karnataka et le Telangana formaient le reste des 10 premiers États de cette catégorie d’États. Parmi les grands États, le Bihar s’est classé dernier à la 20e position, tandis que l’Andhra Pradesh s’est classée 19e et le Rajasthan 18e.

Pendant ce temps, dans les petits États, Goa était en tête de liste, suivi du Meghalaya et du Manipur. Parmi les huit petits États, le Mizoram s’est classé dernier.

En ce qui concerne les huit UT, le Jammu-et-Cachemire a été classé comme l’UT avec la sécurité alimentaire la plus élevée, tandis que les îles Andaman et Nicobar ont été classées deuxième et la capitale nationale de Delhi a été classée troisième. Lakshadweep a été classé comme l’UT avec les normes de sécurité alimentaire les plus basses, n’obtenant que 18 points sur 100, le plus bas parmi toutes les catégories.

Les États et les UT ont été classés sur la base de cinq paramètres : les ressources humaines et les données institutionnelles ayant une pondération de 20 %, la conformité avec une pondération de 30 %, les tests alimentaires – l’infrastructure et la surveillance ayant une pondération de 20 %, la formation et le renforcement des capacités ayant une pondération de 10 %. la pondération et l’autonomisation des consommateurs reçoivent une pondération de 20 %.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.