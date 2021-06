Le Gujarat se dotera bientôt d’un complexe national du patrimoine maritime pour montrer l’histoire maritime et les traditions côtières

Mandaviya a déclaré que les deux ministères essaieront de s’assurer que l’histoire maritime exposée ainsi que la tradition côtière dynamique de l’Inde rehaussent l’image du patrimoine indien dans le forum international.

Afin de mettre en valeur le patrimoine maritime et l’histoire de l’Inde, un complexe national du patrimoine maritime (NMHC) sera développé dans la région de Lothal du Gujarat. Pour cela, le ministère de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables a signé un protocole d’accord avec le ministère de la Culture et ensemble, ils coopéreront à la réalisation de ce complexe patrimonial. Selon le ministre d’État de l’Union chargé des ports, de la navigation et des voies navigables, Mansukh Mandaviya, la NMHC sera dédiée au patrimoine maritime de l’Inde, ce qui mettra en valeur la gloire maritime riche et diversifiée de l’Inde.

Mandaviya a déclaré que les deux ministères essaieront de s’assurer que l’histoire maritime exposée ainsi que la tradition côtière vibrante de l’Inde rehaussent l’image du patrimoine indien dans le forum international. Depuis longtemps, l’Inde représente son patrimoine culturel à travers les musées et de même, pour le patrimoine maritime aussi, des musées se créent.

Il est à noter que le Complexe du patrimoine maritime national sera réalisé sur le site ASI de Lothal qui est situé à 80 km d’Ahmedabad dans le Gujarat. Le projet, une fois terminé, deviendra une destination touristique internationale en Inde où les gens de tous les pays pourront jeter un coup d’œil au patrimoine maritime de l’Inde de l’Antiquité à l’époque moderne. Le gouvernement vise à le montrer via une approche ludo-éducative où les dernières technologies seraient adoptées pour sensibiliser.

Le développement se fera dans une zone d’expansion de 400 acres. Le complexe proposera de nombreuses offres, notamment le National Maritime Heritage Museum, le Heritage Theme Park et le LightHouse Museum. Il y aura également des hôtels sur le thème des musées ainsi que des complexes écologiques sur le thème des Maritimes et l’Institut maritime. Tous ces éléments devraient être développés progressivement.

Présentation du patrimoine maritime de l'Inde ! Le protocole d'accord entre le MoPSW et @MinOfCultureGoI développerait le NMHC à Lothal, une destination touristique de classe mondiale dotée d'un éventail d'installations telles que :

Musée, Parc à thème

Institut de recherche maritime

Parc de conservation de la nature

Stations touristiques

Selon le gouvernement, ce qui distingue le NMHC des autres musées, c’est qu’il s’agira d’une reconstitution de l’ancienne ville de Lothal. Certes, Lothal était l’une des villes les plus importantes de l’ancienne civilisation de la vallée de l’Indus. Compte tenu de cela, toutes les expositions s’étendront de cette époque à nos jours, illustrant l’évolution. Il y aura également de nombreux pavillons où tous les États côtiers de l’Inde et les territoires de l’Union pourront présenter leurs artefacts et leur patrimoine maritime.

En dehors de cela, de nombreux parcs à thème – Monuments Park, Maritime & Naval Theme Park, Adventure & Amusement Theme Park et Climate Change Theme Park, seront également développés au NMHC. Ces aménagements seront réalisés dans le cadre de partenariats public-privé. Notamment, les formalités de transfert des terres pour le développement complet de ce projet ont été achevées avec toutes les approbations nécessaires telles que les autorisations environnementales.

