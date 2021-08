Le Gujarat va mettre en place un centre de diagnostic pour prévenir les maladies infectieuses mortelles chez les lions d’Asie

in

Il y a une proposition de déplacer des lions asiatiques à Kuno-Palpur dans le Madhya Pradesh pour diversifier l’habitat des animaux

Le Gujarat mettra en place un centre de recherche et de diagnostic des maladies à la pointe de la technologie pour la conservation des lions d’Asie et pour prévenir toute maladie infectieuse mortelle, a déclaré le ministre en chef Vijay Rupani.

S’exprimant lors d’une célébration virtuelle à l’occasion de la Journée mondiale du lion, que le gouvernement de l’État célèbre depuis 2016, Rupani a déclaré que les lions symbolisaient la force et la sainteté. L’emblème indien a également trois visages de lion, a-t-il ajouté.

Rupani a déclaré que le Premier ministre Narendra Modi, qui a travaillé à la conservation des animaux pendant son mandat en tant que ministre en chef du Gujarat, avait un attachement particulier pour l’animal et a accordé 2 000 crores de roupies pour leur conservation.

Le ministre en chef du Gujarat a ajouté que la population de lions avait augmenté de 29% au cours des cinq dernières années, ajoutant que l’habitat des grands félins s’étendait désormais sur 30 000 km², couvrant Gir, Chotila, Amreli, Sayala et Bhavnagar.

Rupani a déclaré à propos du centre de diagnostic et de recherche que l’installation de pointe garantirait qu’aucun lion ne serait perdu à cause de maladies infectieuses à l’avenir.

Population de lions

La perte d’habitat et la chasse ont conduit à la décimation des populations de lions dans leurs foyers traditionnels à travers le monde. La population de lions indiens a également considérablement diminué, étant classée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) comme en voie de disparition. Malgré le rebond des effectifs, l’animal reste vulnérable à plusieurs menaces.

Les rapports suggèrent que la population de lions a augmenté dans ou autour des zones humaines du Gujarat, entraînant une augmentation des attaques de grands félins.

Bien qu’on ne sache toujours pas pourquoi les animaux quittent leurs habitats, les défenseurs de l’environnement soutiennent que la zone protégée de Gir était trop petite pour la population croissante de lions d’Asie. Au fur et à mesure que leur population a augmenté, les incidents d’attaques contre les humains ont également augmenté.

Il y a une proposition de déplacer des lions asiatiques à Kuno-Palpur dans le Madhya Pradesh pour diversifier l’habitat des animaux. Cependant, le projet a été bloqué, malgré l’intervention de la Cour suprême, le gouvernement du Gujarat ayant refusé de coopérer.

