Le Gujarat verra des récoltes exceptionnelles d’arachide et de sésame cet été

Les semis de légumineuses sont passés de 40 800 hectares à 76 600 hectares dans l’état.

Avec l’augmentation des surfaces de semis et des conditions météorologiques favorables, le Gujarat devrait connaître des récoltes d’été exceptionnelles d’arachide et de sésame (til). Les agriculteurs du Gujarat ont obtenu de bons prix de leur rendement en arachide au cours de la dernière saison ainsi que de cette saison kharif. Les semis d’arachide dans l’État ont augmenté de plus de 26% à près de 60 000 hectares par rapport à la moyenne des trois dernières années de 46 800 hectares selon les données du département de l’agriculture de l’État.

Les négociants en arachide de l’État s’attendent à une production d’environ 2 lakh par tonne, soit plus que la production moyenne de l’ordre de 1 lakh à 1,5 lakh tonne.

La productivité de l’arachide devrait être plus élevée en raison de la disponibilité des eaux souterraines dans le nord du Gujarat et dans certaines parties de la région de Saurashtra en raison de la mousson prolongée cette année, a déclaré Samir Shah, président de l’Association des huiles comestibles et des graines oléagineuses de l’État du Gujarat.

La qualité de la récolte d’été des arachides reste bonne car il y a moins de risques de maladies et de ravageurs par temps chaud, déclare CM Patel, directeur conjoint du département de l’agriculture de l’État.

Dans le cas du sésame ou du til, les semis ont été multipliés par trois pour atteindre 97 800 hectares cet été par rapport à la moyenne des trois dernières années de 31 000 hectares, soit 315% de plus. En général, la production de til pendant la saison estivale reste autour de 11 000 tonnes, mais avec une multiplication par trois dans les zones de semis et la disponibilité d’une eau adéquate, les commerçants s’attendent à une production de plus de 35 000 t cet été.

Selon Patel, les deux cultures de graines oléagineuses de l’État n’ont été affectées par aucune maladie ou dommage pour le moment. La récolte de ces deux oléagineux serait terminée d’ici la fin du mois en cours, a-t-il ajouté.

Dans l’ensemble, les semis d’été dans l’État ont franchi la barre des 10 lakh à 10,35 lakh par hectare, contre 8,01 lakh en moyenne sur les trois dernières années, ce qui indique une augmentation de près de 30% de la superficie. Tout comme les oléagineux, les cultures céréalières pour la saison estivale sont également passées de la moyenne des trois dernières années de 3,02 lakh hectare à 3,48 lakh hectare. Les semis de légumineuses sont passés de 40 800 hectares à 76 600 hectares dans l’état.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.