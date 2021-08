Le gymnaste Artem Dolgopyat remporte l’or le grand jour pour Israël aux Jeux olympiques ⋆ .

in

Artem Dolgopyat et le pays qu’il représente n’oublieront jamais cette journée.

Il est devenu le deuxième athlète israélien à remporter une médaille d’or olympique et le premier à remporter une médaille en gymnastique après avoir terminé premier à l’exercice au sol masculin aux Jeux de Tokyo dimanche.

“Je n’ai pas vraiment les mots, je suis toujours au paradis”, a-t-il déclaré par la suite. “Je veux dire merci à tout le monde, j’aime tout le monde.”

Dolgopyat a devancé l’Espagnol Rayderley Zapata. Ils avaient tous les deux le même score de 14,933, mais Dolgopyat avait 0,100 de plus en termes de difficulté et a ainsi remporté l’or.

« Mon exercice au sol n’était pas le meilleur ; dans les qualifications, j’ai fait mieux », a-t-il déclaré. “J’étais très stressé que ce ne serait même pas suffisant pour une médaille, mais tout le monde était excité et a fait des erreurs et cela m’a suffi et je suis très heureux.”

Dolgopyat rejoint le véliplanchiste Gal Fridman dans l’histoire d’Israël. Fridman a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes.

Sa victoire faisait partie d’un grand jour pour Israël. L’équipe de baseball a remporté un match olympique pour la première fois en battant le Mexique 12-5. Israël affrontera la Corée du Sud mardi avec une chance de se qualifier pour les demi-finales contre les États-Unis ou le Japon. Il s’agissait également de la première victoire olympique par équipe pour Israël depuis 1968.

