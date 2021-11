gymnaste olympique Jordanie Chilis a encore du mal à équilibrer son éventail de sentiments entourant les rebondissements inattendus des Jeux de Tokyo 2020.

Comme on le voit dans un extrait d’aperçu exclusif à E! News, la membre de 20 ans de l’équipe nationale féminine américaine de gymnastique est l’invitée du talk-show Peace of Mind With Taraji de Facebook Watch le lundi 8 novembre. Au cours de la visite, Jordan a déclaré aux co-animateurs Taraji P. Henson et Tracie jade de découvrir qu’elle interviendrait pour Simone biles après que la superstar se soit retirée à mi-chemin de la finale par équipe de gymnastique en juillet.

« Il y en avait beaucoup », a déclaré Jordan franchement à propos de son état d’esprit concernant le remplacement de son amie proche aux barres asymétriques et à la poutre. « Il y avait des émotions, il y avait de l’excitation, il y avait de la frustration, il y avait de la dévastation. »

L’athlète a poursuivi en disant qu’elle n’avait pas apprécié la façon dont les médias « percevaient » la décision de Simone de faire une pause dans la compétition au milieu de ses problèmes de santé mentale. Jordan et ses coéquipières ont remporté une médaille d’argent dans la finale par équipe, et Simone a raté toutes les compétitions suivantes jusqu’à son retour pour la finale de la poutre, remportant le bronze.