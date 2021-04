Le Haaland Bitter Anniversary

21/04/2021 à 10h00 CEST

C’est une histoire de vengeance, typique d’une autre époque, mais qui s’est passé à cheval des XXe et XXIe siècles: tout commence le 27 septembre 1997, dans un match entre Manchester United et Leeds United.

L’Irlandais Roy Keane, un joueur de United, entre dans la zone rivale, mais un joueur de Leeds, le Norvégien, Alf-Inge Haaland, anticipe et dégage le ballon.

Les joueurs se touchent à peine, Mais le genou de Keane est pris dans l’herbe et il est couché sur l’herbe, se tordant de douleur.

Haaland interprète que l’Irlandais fait semblant et lui crie de se lever, qu’il est impossible qu’il ait été blessé.

Ce n’était pas impossible. Keane ne faisait pas semblant. Ses ligaments du genou ont été gravement endommagés et il est resté absent pendant plus de six mois.

Une vengeance frémissante

Pendant ce temps libre, Keane a ruminé sa vengeance: il n’a pas oublié le geste de Haaland et s’est promis qu’il se vengerait un jour.

Essayé en novembre 1998, dans un autre match entre United et Leeds, mais n’a pas réussi à «rattraper» Haaland.

Ce jour est arrivé quatre ans plus tard, le 21 avril 2001, il y a exactement 20 ans. Haaland avait quitté Leeds (la ville où son fils Erling est né, l’attaquant à la mode du football européen) pour signer pour Manchester City, qui visitait Old Trafford ce jour-là dans un derby très inégal. United était déjà champion et City jouait la relégation.

Une entrée sauvage

À la 86e minute, Keane rate une balle sur un jeu inoffensif au centre du terrain. Le contrôle échoue et Haaland prend le ballon proprement.

Mais Keane réagit avec une violence absolument imprévue: il oublie le ballon et enfonce ses crampons dans le genou droit de Haaland avec l’intention d’endommager son rival. L’arbitre lui a montré le rouge direct sans hésitation. Keane se dirigea vers le vestiaire sans protester. Il a été sanctionné par trois jeux de punition, qui plus tard, lorsque la gravité de la blessure de Haaland est devenue connue, ont été portés à huit.

«J’avais attendu assez longtemps. ‘Prends ça, espèce de salaud’, pensai-je, ‘et ne te mets plus jamais sur moi avec un ricanement pendant que je suis blessé,’ dis-je.

La ville a fini par descendre en deuxième division. Haaland a encore joué un match de plus avec City et un autre avec son équipe nationale, mais a dû subir une intervention chirurgicale pour essayer de résoudre ses problèmes de genou. Il ne pouvait pas revenir jouer dans l’élite. Il avait 28 ans.

Confession et scandale

En 2002, Keane publie ses mémoires et admet qu’il a blessé Haaland d’une manière absolument préméditée. “J’avais attendu assez longtemps.” Prends ça, espèce de salaud “, pensai-je,” et ne me moque plus jamais pendant que je suis blessé “, lui dis-je.

La Les aveux de Keane ont déclenché un véritable scandale en Angleterre: Manchester City a envisagé de dénoncer Keane, mais la FA elle-même est allée de l’avant, le sanctionnant avec cinq matchs et une amende – un record à l’époque – de 230000 euros, plus ou moins les avantages que Keane allait retirer de la vente du livre .

En 2005, une marque de vodka, VKD, a interrogé 2500 fans pour sélectionner le gars le plus dur de l’histoire du football anglais. Keane, qui a accumulé 69 jaunes et sept rouges en son temps à United, était le vainqueur, devant d’autres qui avaient également fait des mérites, comme Vinnie Jones ou Nobby Stiles.

Adieu le football

Après l’entrée sauvage qu’il a subie le 21 avril 2001, Haaland a dû se résigner à mettre fin à son temps dans le football d’élite. «Je n’avais pas été blessé depuis huit ans. C’étaient mes dernières 90 minutes. Les gens peuvent le juger comme ils le souhaitent. Plus tard, j’ai découvert qu’il l’avait fait exprès. Cela me semble un peu triste. Triste pour le football, expliqua-t-il plus tard.

Haaland est retourné en Norvège et a travaillé dans le secteur pétrolier. Désormais, il est le père de l’attaquant le plus recherché par les grands clubs européens.

Et le Keane lui-même a admis il y a quelques jours, dans une intervention télévisée, que Haaland (fils) serait une signature plus qu’intéressante pour Manchester United.