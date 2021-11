Le Halo Infinite Battle Pass a été modifié pour faciliter la progression

Une nouvelle mise à jour dans le Halo infini La saga Battle Pass a honoré Internet, alors que 343 Industries continue d’essayer d’ajuster les systèmes de progression dans leur version bêta multijoueur à succès. Leur dernière tentative ? Ils ont ajouté un nouveau défi quotidien appelé « Practice Makes Perfection » au jeu qui récompense les joueurs cinquante passes XP pour avoir terminé un seul match multijoueur.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, la version bêta multijoueur de Halo Infinite a été largement reçue comme une expérience incroyablement agréable, avec un grand nombre de joueurs depuis son lancement surprise cette semaine. Le seul problème majeur semble être la progression, qui se présente sous la forme d’une barre d’expérience singulière attachée aux passes de bataille saisonnières.

Plutôt que d’acquérir de l’expérience naturellement au fur et à mesure que vous jouez, l’expérience est acquise en relevant des défis hebdomadaires et quotidiens. Cela a rendu les joueurs qui veulent juste se concentrer sur le fait de bien jouer et de gagner des jeux un peu frustrés, car ils ont découvert que cela ne leur permettait pas de cocher des cases. Les récompenses XP sont également assez maigres, les hebdomadaires n’en fournissant que deux. cent XP par pop, tandis qu’un seul rang dans la passe de combat de cent rangs nécessite mille points.

Alors, quelle est la solution ? Eh bien, 343 Industries a ajouté un nouveau défi quotidien au jeu. Il commence par « Terminer n’importe quel match » pour 50 XP. Une fois terminé, ce défi est mis à niveau pour terminer un plus grand nombre de jeux pour de plus grandes quantités d’expérience.

Ainsi, par exemple, disons que vous terminez le quotidien, le lendemain, il sera mis à niveau pour en terminer cinq pour 150 XP. Ainsi, bien que cela ressemble initialement à un maigre bonus, il finit par s’accumuler pour devenir assez substantiel.

Une explication supplémentaire vient du responsable de la communauté 343 Industries, John Junyszek sur Twitter, où il a écrit : « Nous allons également ajuster, corriger les bugs et supprimer certains défis hebdomadaires en fonction de vos commentaires. Ces réglages de difficulté de défi vous aideront à progresser plus rapidement dans les défis hebdomadaires et accéléreront ainsi directement votre progression dans le Battle Pass.

Ce processus en cours semble donc s’améliorer lentement. 343 Industries a soulevé ce problème à plusieurs reprises via les articles susmentionnés de leur gestionnaire de communauté ou des articles de blog officiels. Il est clair que cette question n’est pas encore tout à fait résolue, mais il est agréable de voir une communication cohérente à ce sujet.

Nous venons de publier nos impressions sur la campagne Halo Infinite, dans lesquelles Alex Donaldson rapporte ses impressions sur le contenu solo à venir plus tard cette année.