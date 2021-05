Normalement, Debra Messing est une gauchère enragée et détestant Donald Trump, mais récemment, elle a eu l’une des rares positions sensées sur le conflit israélo-Hamas parmi les célébrités sur les réseaux sociaux.

La star de Will & Grace a recherché de fausses nouvelles concernant la situation meurtrière en Israël, et bien qu’elle ait exhorté à la paix, elle s’est également assurée de clarifier que le Hamas était l’agresseur et qu’Israël a parfaitement le droit de se défendre. Elle a reconnu que si l’effusion de sang est triste, cela ne signifie pas qu’Israël tue des Palestiniens innocents. Ces rôles sont inversés.

Le 19 mai, l’actrice a dénoncé la désinformation avec quelques fils Twitter confiants. Dans le premier, Messing a commencé par: «VEUILLEZ prendre 3 minutes et lire ce carrousel. Il y a tellement de désinformation sur Israël qui se propage et cela fait du mal aux gens. Sur cela, nous sommes d’accord. Sur les réseaux sociaux, la propagande anti-israélienne / «# FreePalestine» est diffusée, parfois par les plus grands influenceurs hollywoodiens.

Messing a poursuivi en disant: «Les attaques contre les Juifs ont augmenté de 483% au cours des 10 derniers jours. 86 attaques. Le Hamas est une organisation terroriste dont le seul but est de tuer tous les Juifs et de détruire Israël. La plupart des gens qui vivent en Israël veulent la paix. » L’actrice a insisté sur le fait qu’elle souhaitait que les combats cessent et qu’elle espère une «solution à deux États» pour Israël et la Palestine, mais a ajouté que cela ne peut se produire qu’une fois le Hamas détruit.

«Le Hamas doit être vaincu. Pour la sécurité de tous dans la région. Pour la sécurité des Juifs partout », a tweeté Debbie. C’est l’objectif qu’Israël s’est fixé ces derniers jours, en détruisant des poches de terroristes du Hamas qui coordonnaient des attaques meurtrières contre la terre juive souveraine, y compris le lancement d’environ 4000 roquettes dans des zones civiles.

Encore une fois, la plupart des médias et de nombreux grands influenceurs ont été poussés dans le piège de la propagande du Hamas, par lequel ils attaquent Israël, se font tirer dessus en réponse et ensuite convaincre le monde que c’est la preuve qu’Israël tue des Palestiniens innocents. Messing n’a pas été la seule star hollywoodienne à avoir été frustrée d’être témoin de cela. 130 autres travailleurs de l’industrie du divertissement ont récemment signé une lettre ouverte, décriant les commentaires «unilatéraux» des influenceurs sur la question.

Messing a également tweeté quelques illustrations qu’elle avait trouvées expliquant la situation, bien qu’elle ait reçu des réticences de la part d’autres utilisateurs de Twitter. La chroniqueuse de gauche de la Nouvelle République, Natalie Shure, a tweeté: «Debra, veuillez considérer la possibilité que la personne qui répand des mensonges provenant d’infographies inexactes sur les réseaux sociaux soit… vous.»

Messing n’a pas été découragé et a riposté à Shure dans un retweet. «Mais ce que j’ai partagé n’était pas inexact. Israël a gagné une guerre qu’il n’a pas commencée. Israël a obtenu une charte de l’ONU. Les gens sont déplacés après la guerre. C’est une vérité tragique », a-t-elle expliqué, défendant le droit d’Israël à son existence.

Je sais que c’est complexe. Je comprends que cela dépend de quel prisme vous regardez l’histoire. Mais ce que j’ai partagé n’était pas inexact. Israël a gagné une guerre qu’il n’a pas commencée. Israël a obtenu une charte de l’ONU. Les gens sont déplacés après la guerre. C’est une vérité tragique. https://t.co/FVi3vv6wLU – Debra Messing✍🏻 (@DebraMessing) 20 mai 2021

Elle a poursuivi en disant: «Les juifs vivent en Israël depuis 4000 ans. Ce sont des peuples autochtones. Ils ont été réduits en esclavage, puis ont fait face au génocide. Il y a 22 pays musulmans, il y a 1 État juif. Elle a également appelé à nouveau d’autres commentateurs ignorants: «Et je prie pour que les gens * arrêtent * de publier des vidéos et des messages qui ne reconnaissent pas que le Hamas est une organisation terroriste.»

C’est agréable de voir Debra Messing incarner un peu de bon sens pour une fois. Si seulement elle avait la même approche pour voir son propre pays.