Le hameau de Virginie dissout la police et se voit exclure de son propre casier de preuves ⋆ .

Au milieu d’appels éparpillés dans tout le pays pour annuler ou dissoudre des forces de police individuelles, un hameau rural de Virginie se trouve un signe avant-coureur de ce qui pourrait se passer si de plus grandes juridictions décidaient de supprimer leurs propres agences d’application de la loi.

Avec ses 1000 habitants à peine, la ville de 2,6 miles carrés de Pound, en Virginie, a voté ce mois-ci la dissolution de son service de police – et n’a été laissée sans personne en charge d’un casier de preuves contenant des documents sur les affaires pénales en cours.

“Vous devez avoir une chaîne de garde ou bien les preuves ne sont pas bonnes, et les criminels peuvent marcher librement”, a déclaré le directeur par intérim de la ville de Pound, Drew Mullins, à Just the News. «C’est un territoire totalement inconnu pour nous, ainsi que dans tout le pays.»

La situation à Pound a évolué progressivement, alors que la communauté se débattait pendant des mois avec des problèmes de budget. Après que deux policiers aient pris des emplois ailleurs cette année, a déclaré Mullins, la ville du sud-ouest de la Virginie, à court d’argent, a mis les deux autres policiers – un détective à temps partiel et le chef – en congé. Le 18 mai, la ville a mis fin à tout le département.

Les responsables de la ville ont immédiatement réalisé que le casier des preuves de la police avait été jeté à la dérive au sens figuré.

“Cela n’a laissé personne dans la chaîne de possession du casier de preuves”, a déclaré Mullins. Et, sans agents des forces de l’ordre restant en service, la police a été exclue de la salle des preuves.

L’avocat du Commonwealth de la région, Chuck Slemp, a demandé à un juge d’intervenir pour préserver la chaîne de possession. Le juge a toutefois noté que le chef de police congédié ne pouvait pas remettre les dossiers et les preuves à son successeur comme l’exige la loi, car il n’y avait pas de successeur. Le juge ne pouvait pas non plus forcer la ville à rétablir le département fraîchement aboli.

Les preuves et les dossiers pourraient être remis à un autre service de police. Mais personne n’en voulait.

«Aucun département n’était disposé à prendre livraison», a déclaré Mullins.

La semaine dernière, un juge a ordonné au chef de la police nouvellement licencié, Tony Baker, de remettre la clé du casier à un agent des forces de l’ordre de Virginie. La date limite était 16 h le 19 mai. Baker a comparu avec la clé à l’heure convenue devant l’hôtel de ville. Après 45 minutes, alors que personne n’était arrivé pour récupérer la clé, Baker et deux témoins ont quitté les lieux.

Au cours d’une réunion d’urgence houleuse du 20 mai du conseil de Pound, les responsables locaux ont annoncé une solution temporaire. La ville ferait appel à un expert en preuve du département de police du comté de Fairfax, dans le nord de la Virginie, pour faire un inventaire de la salle des preuves. Ensuite, la ville nommerait un fonctionnaire approprié pour réquisitionner la clé.

Bien que Pound ne soit pas un foyer de criminalité, le comté est aux prises avec les laboratoires de drogue et une augmentation de la consommation d’héroïne, a déclaré Mullins. Les affaires pénales en cours représentent des efforts pour poursuivre les contrevenants.

Dans les juridictions plus importantes, les chaînes de garde sont traitées avec gravité, a déclaré un ancien responsable de la sécurité.

«La salle des preuves doit pouvoir être autonome», a déclaré Dale McElhattan, un agent spécial à la retraite du service de sécurité diplomatique du département d’État américain. «Vous devez avoir la sécurité procédurale et physique de tout ce qui se trouve dans cette pièce. Si quelque chose échoue, les preuves sont compromises. »

Dans un cas il y a des années à Miami, des milliers de dollars en espèces ont disparu avec d’autres articles dans un casier de preuves, a déclaré McElhattan.

«C’était un gros problème», a-t-il déclaré. «Un calligraphe est entré, le bouleversement au bureau était incroyable.» L’auteur a été arrêté et poursuivi.

Bien qu’il n’ait pas de service de police, des poursuites sont toujours en cours pour les affaires pénales en suspens à Pound, a déclaré Mullins. La ville a nommé un chef temporaire pour surveiller les preuves dans ces cas. Les responsables locaux se réuniront en juin pour décider de rétablir ou non une forme de service de police.

Le processus a, à certains égards, servi de tutoriel.

«Une municipalité peut choisir d’avoir un service de police, mais il y a certaines mesures à prendre lorsque vous dissolvez le service de police», a déclaré Mullins, qui a commencé son poste intérimaire en avril. «Ces deux mois ont été révélateurs.»

En attendant, le bureau du shérif local répondra aux appels de la police à Pound.