Le handball a déjà retrouvé son jeu vidéo 4 ans plus tard

Depuis quelques jours, les amateurs de handball et de jeux vidéo peuvent déjà profiter de la vente de ‘Handball 21’, le simulateur de référence pour le handball, de Logiciels Nacon et Eko, et qu’après quatre ans d’absence et plusieurs critiques reçues pour sa dernière édition en 2017, elle revoit la lumière.

Les utilisateurs qui achètent ‘Handball 21’, disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC et qui peut être acheté au format physique dans les magasins GAME, ils peuvent également jouer avec certaines de leurs équipes et joueurs préférés, car il comprend les licences officielles de huit ligues européennes telles que LIDL STARLIGUE et la PRO LIGUE française, le Liqui Moly Handball-Bundesliga et le 2. Allemand Handball-Bundesliga, la Ligue espagnole Sacyr ASOBAL et la Super Ligue polonaise PGNiG. En tout, 129 équipes différent et plus de 2000 joueurs réel, comme l’ex du Barça et actuellement star du PSG Nikola Karabatic, l’un des ambassadeurs du lancement du jeu, ou Image de balise Valero Rivera, qui apparaît sur la couverture.

Dans ‘Handball 21 sont inclus divers modes de jeu. Le mode “My Squad” vous permettra de personnaliser l’équipement des joueurs et de l’équipe. Dans le mode “Solo”, vous pouvez améliorer l’équipe créée et concourir pour les meilleurs titres et dans le mode “Championnat”, vous pouvez choisir une équipe existante et participer à une saison complète.

ça peut t’intéresser