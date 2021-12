Le harcèlement et la démolition de La Zowi pour avoir encouragé les spectateurs de son concert à Barcelone à « gâcher »

Nouvelles connexes

La chanteuse hispano-française Le Zowi est la cible des réseaux sociaux après ce qu’il a fait dans l’un de ses derniers concerts, où a incité le public à « tout gâcher » sous prétexte qu’« ils vont nous enfermer de toute façon ». La vidéo de sa performance s’est propagée comme une traînée de poudre sur Twitter, suscitant de nombreuses critiques pour ce que beaucoup ont qualifié d' »irresponsabilité » de la part de l’artiste à un moment où les infections ont à nouveau augmenté.

Le concert de La Zowi a eu lieu le vendredi 26 novembre dernier à l’emblématique Sala Apolo dans la capitale catalane, encadré dans le Boiler Room Festival Barcelona auquel d’autres artistes de la scène musicale alternative ont participé pendant deux jours. Avec elle, des noms comme le Mainline Magic Orchestra, Mark Luva et KaiyaA, ainsi que des DJ comme Jovendelaperla & Benerice, ISabella ou le collectif barcelonais MARICAS.

Dans les images qui ont transpiré, le chanteur peut être vu au sommet de la scène, avec un public dévoué et beaucoup capturant la performance avec leurs téléphones portables, certains sans masque. Au plus fort de la conversation avec ses fans, La Zowi a demandé à être ligotée car « Ils vont nous enfermer de toute façon, la semaine prochaine on est enfermés ». Pour cette raison, il insista bruyamment sur sa harangue : « Gâchez-le, gâchez-le ! »laissa-t-il échapper entre les cris et les applaudissements.

tout gâcher tout gâcher s’ils vont nous enfermer la même chose la semaine prochaine nous sommes enfermés gâcher ça LIARLAAAAA pic.twitter.com/5plNS69vWh – annabel .。. : * ♡. ☆ .。. : * ・ ゚ (@ annabebe19) 27 novembre 2021

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Alors que ses fans ont applaudi la harangue de La Zowi, il y en a eu beaucoup d’autres qui ils ont censuré leur attitude sur scène:

tout le monde ne devrait pas avoir accès à un microphone – Ricard Romero (@ricard_romero) 28 novembre 2021

Des salles et des artistes faisant tout pour créer une culture sécuritaire et puis cette dame arrive 🥴 https://t.co/lUD0NwuRo1 – Dela (@diegodelacrux) 29 novembre 2021

C’est comme ça que ça se passe et c’est comme ça que ça ira – ƵƎTȺ (@zdza_) 28 novembre 2021

Celui qui défend cela a les mêmes neurones que celui qui a avalé un sifflet. https://t.co/75FdJFdQSo – Positivisme. (@ jorgillo1994) 29 novembre 2021

Non, ils ne vont pas vous enfermer. Ils vont t’enterrer.

Mais ceux qui vous tueront seront eux-mêmes des vodotr@s.

C’est une façon joyeuse de mourir !

« Celui qui meurt pour son plaisir est heureux jusqu’à la mort »

Lors des festivités, vous devez donner le cri de guerre de la Légion espagnole

VIVE LA MORT!

Incongru ! – Energizer (@Energiz54564106) 29 novembre 2021

Et si une personne ne peut pas avoir de microphone, faites retirer le microphone https://t.co/CA3LWgOWww – Itziar_810 (@ itxi810) 1er décembre 2021

Qui est cet éclairé ? – melsolillo (@melsolillo) 29 novembre 2021

11 raisons d’infliger une amende https://t.co/0OHbpvYE7Z – Choni Queen 🦂❤️‍🔥👑 (@manusogez) 29 novembre 2021

Pas un masque. ?? – EME 🧙‍♀️1997 (@EMESonoro) 29 novembre 2021

Quelqu’un devrait donner à ces personnes une psychotechnique avant de leur donner accès à un micro https://t.co/79o5f85kpT – paula❤️‍🔥 (@ _paulx09) 29 novembre 2021

De plus, rares sont ceux qui l’ont confondue (intentionnellement ou non) avec une autre chanteuse : Aitana.

Ne pas voir l’aitana https://t.co/CVg9NP0FVo – gorille culona (@cecinakas) 1er décembre 2021

au début je pensais que c’était Aitana – lvaro (@mellamoalvarowo) 28 novembre 2021

regardez ce que vous avez fait à aitana en supprimant les mcaitanas😔😔😔 https://t.co/YYLR0vKnyb – mar i na 🏛🧚🏼‍♀️🎄☃️ (@mxriiinalm) 29 novembre 2021

Sérieusement, j’sais pas si c’est aitana ou la zowi – Jésus 🍟 (@ jesumb00) 30 novembre 2021

c’est l’exemple qu’aitana donne à ses fans ? https://t.co/k3FxTd9ecb – panier (@reinavvt) 29 novembre 2021

Au-delà de sa ressemblance raisonnable, la critique de La Zowi vient de son « irresponsabilité » au milieu de la sixième vague.

Suivez les sujets qui vous intéressent