Le harceleur de Kim Kardashian arrêté pour intrusion

Le harceleur de Kim Kardashian a été arrêté après avoir enfreint le terme de son injonction (Photo: Rodin Eckenroth/WireImage)

Le harceleur de Kim Kardashian, qui avait déjà fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction permanente de cinq ans, a été arrêté pour harcèlement criminel.

Nicholas Costanza a été arrêté pour intrusion le 19 octobre après que la sécurité l’ait détenu dans sa communauté fermée de Hidden Hills, selon TMZ.

Kardashian avait déjà obtenu une ordonnance de protection en juillet après que Costanza ait envoyé une bague en diamant et la pilule du lendemain Plan-B au domicile de la star de télé-réalité.

Bien que Costanza se soit présenté à plusieurs reprises dans sa propriété par le passé, il n’aurait apparemment pas fait tout le chemin jusqu’à son complexe de Hidden Hills cette fois.

La police l’a cependant condamné pour crime parce qu’il avait reçu l’ordre de rester à au moins 100 mètres d’elle sans aucun contact.

Selon la publication, Constanza est maintenant détenu sous caution de 150 000 $.

Kim a obtenu une ordonnance restrictive de cinq ans en juillet après que son harceleur a tenté d’envoyer des objets chez elle (Photo : Evans Vestal Ward/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via .)

Avant que Kim n’obtienne une ordonnance restrictive de cinq ans, le harceleur avait été accusé de l’avoir harcelée et menacé à la fois Kim et sa famille.

L’équipe juridique de Kardashian a déclaré que Costanza avait visité sa communauté fermée deux fois cette année, en février et en mai, disant une fois à la sécurité qu’il venait la chercher pour un dîner.

Costanza avait également tenté de communiquer avec Kardashian en ligne, y compris un certificat de mariage qu’elle avait fait elle-même, a déclaré son équipe juridique.

Le média a rapporté que les comptes de médias sociaux de l’homme avaient tous été fermés.

