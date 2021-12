Le harceleur de Louise Minchin emprisonné: l’ancien présentateur du petit-déjeuner de la BBC « en détresse »

Louise Minchin souffrirait d’une « profonde détresse » (Photo: Rex)

Le harceleur de Louise Minchin a été emprisonné pendant deux ans et huit mois.

Carl Davies, 44 ans, a admis avoir alarmé ou bouleversé l’ancienne présentatrice de BBC Breakfast et sa fille Mia en juillet 2020 en publiant des commentaires intimidants sur Instagram.

Le juge Nicola Saffman a déclaré à Davies que ses victimes souffraient toujours d’une « profonde détresse ».

« Tout le monde a entendu le détail complet, graphique et troublant des messages que vous avez envoyés à Louise Minchin et à sa fille », a-t-elle déclaré.

« Il est clair qu’ils pensaient que vous mettriez à exécution vos menaces en raison du niveau de détail de vos messages.

« Louise Minchin dit qu’elle ne se sentira peut-être plus jamais en sécurité. »

En octobre, après l’audience précédente, Davies a reçu l’ordre de n’encourager aucun tiers à se référer aux femmes sur les réseaux sociaux, et de ne pas contacter les femmes directement ou indirectement, ni de s’approcher des locaux appartenant ou gérés par la BBC, ou de tout plateau de tournage de la BBC. ou des zones.

Davies a été condamné à deux ans et huit mois derrière les barreaux (Photo: police du nord du Pays de Galles)



Davies avait traqué Minchin et sa fille (Photo: PA)

De plus, on lui a également dit qu’il ne devait pas entrer dans le village du Cheshire où vit Minchin.

Davies, de Flint, dans le nord du Pays de Galles, avait déjà été reconnu coupable et condamné à une peine avec sursis pour avoir harcelé la chanteuse de Girls Aloud, Nicola Roberts.

À l’époque, le juge Saffman a déclaré: « Il s’agit d’une récidive et le contenu des messages envoyés était extrêmement alarmant, très sérieux, très intimidant et visait clairement à maximiser la détresse des plaignants dans cette affaire. »

Elle a ajourné la peine pour qu’un rapport psychiatrique soit préparé sur Davies, un ancien soldat, qui prétendait souffrir d’un trouble de stress post-traumatique (SSPT).

Minchin a fait ses adieux à BBC Breakfast en septembre après 20 ans dans l’émission.

Elle est apparue pour la première fois dans l’émission d’information phare du diffuseur en 2001 et a interviewé des personnalités comme la duchesse de Cambridge, la chanteuse Billie Eilish et Sir David Attenborough pendant son mandat.

