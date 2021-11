Le harceleur qui a semé la peur dans la région majorquine d’Es Raiguer

11/07/2021 à 08:58 CET

Xavier Peris

Une femme est venue février dernier dans une maison de campagne de Binissalem nourrir certains animaux. Soudain, il se rend compte que un jeune homme s’est faufilé dans la ferme. « La porte était ouverte. Je t’ai vu dans la rue et je t’aimais tellement que je veux baiser avec toi », lâche-t-il. La femme lui demande de partir, mais l’individu commence à se masturber devant lui. Elle crie et Il sort son téléphone pour appeler le Policier. Puis il lui dit qu’il part déjà, mais soudain il l’attaque. Vous essayez de le jeter au sol, mais vous n’y arrivez pas. Face à la résistance de la victime, il quitte enfin. Plus tard, lorsque la femme s’apprête à partir, elle se rend compte que l’individu la suit. Elle monte rapidement dans sa voiture mais le jeune homme entre aussi. La femme sort du véhicule et s’enfuit.

Il s’agit de l’un des quarante incidents qui auraient été causés par un jeune marocain de 24 ans., qui, ces derniers mois, a semé la peur dans différentes villes d’es Raiguer, de Marratxí à sa Pobla, à plusieurs reprises à proximité des gares. À l’une des occasions, il a été identifié par la police locale de Binissalem lorsqu’une patrouille est arrivée parce qu’il dérangeait les étudiants de l’institut. Une enquête à laquelle ont participé des agents de la Garde civile des postes incas et d’autres villes a permis d’identifier le suspect, un Marocain de 24 ans. Le jeune homme a une déficience intellectuelle diagnostiquée et un trouble du contrôle des impulsions.

Il a été arrêté pour la première fois en février alors qu’il auteur présumé de 29 crimes de agression sexuelle, abus sexuel, exhibitionnisme, introduction par effraction, coercition et harcèlement. A cette occasion, le juge l’a envoyé en prison, mais il a été libéré en septembre et les incidents se sont répétés. Comme il était déjà identifié, il a été immédiatement arrêté. Il a été libéré après avoir témoigné devant le tribunal, et là encore, de nouveaux cas de harcèlement sexuel et de dommages ont été enregistrés. La Garde civile l’a arrêté pour la troisième fois le 1er novembre. Le juge l’a relâché bien qu’elle lui ait ordonné de se soumettre à un contrôle psychiatrique. Ses proches l’ont admis à l’unité de psychiatrie de l’hôpital Inca, une mesure qui doit être entérinée par le tribunal.

Attaques de Marratxí sur sa Pobla. Toutes les attaques attribuées au suspect se sont produites dans les villes d’es Raiguer : Marratxí, Santa Maria, Binissalem, Inca, Sineu et sa Pobla. Beaucoup se sont produits à proximité des gares de la ligne Palma-Inca-sa Pobla. |

C’est le dernier épisode d’une histoire qui a commencé en décembre 2020. La Garde civile a commencé à recevoir des plaintes de femmes qui avaient été harcelées ou même attaquées dans différentes villes d’Es Raiguer, au point qu’une grande alarme sociale s’est déclenchée, avec des appels sur les réseaux sociaux pour être vigilant. L’enquête de la Garde civile a révélé qu’en plus des cas connus, il y en avait d’autres qui n’avaient pas été signalés. À plusieurs reprises, l’individu a simplement suivi des femmes célibataires ou les a dévisagées. Ils ont également constaté qu’il agissait à proximité des gares de la ligne de train Inca, de Marratxí à sa Pobla. Cependant, parmi les incidents dont il est accusé, il y avait plusieurs attaques graves. Une de ses victimes, qu’il a harcelée au milieu de la Gran Vía Colón de IncaElle a dit que lorsqu’elle lui a demandé de la laisser seule, l’homme l’a giflée violemment, faisant tomber son portable au sol et la menaçant de mort. Il a mis sa main entre les jambes d’une autre femme pour toucher son vagin et l’a jetée violemment au sol. La légèreté du suspect l’a empêché de commettre des agressions plus graves à plusieurs reprises, les victimes ayant réussi à s’éloigner de lui et à s’enfuir.

Vous mettre dans un hôpital psychiatrique

Francisca Pol, l’avocate qui a assisté le jeune homme après sa première interpellation, en février dernier, pour 29 plaintes, a déjà demandé son admission dans un centre psychiatrique. « Il avait déjà été à l’hôpital », explique Pol, « et sa famille a accepté. » Le jeune a une déficience intellectuelle avérée de 33 % et un trouble du contrôle des impulsions. Finalement, il est entré en prison préventive, d’où il est sorti en septembre alors qu’il avait purgé la durée maximale établie. Dans les semaines qui ont suivi, il a déclenché sept autres incidents et a été arrêté deux autres fois. Enfin, c’est sa famille qui l’a admis dans l’unité de psychiatrie de l’hôpital Inca, mais la mesure devra désormais être entérinée par le tribunal.