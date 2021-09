Le hashflag de l’iPhone 13 #AppleEvent est désormais en ligne sur Twitter après l’annonce officielle

in

Suite à l’annonce de l’événement d’Apple le 14 septembre, la société a ajouté un nouveau hashflag à Twitter. Lorsque vous tweetez le hashtag #AppleEvent, Twitter affichera une mini version du logo Apple représenté dans l’invitation à l’événement.

Ce n’est pas le premier hashflag d’Apple sur Twitter – l’année dernière, Apple a utilisé plusieurs hashflags différents pour promouvoir ses événements d’automne. Cette année, Apple a créé des hashflags pour l’événement Spring Loaded et la WWDC21. Vous pouvez voir tous ces hashflags animés sur hashflags.io.

Ce nouveau hashflag sera en direct à partir d’aujourd’hui jusqu’au 6 décembre et combine l’arrière-plan de l’invitation à l’événement.

Lors de l’événement Apple de septembre de cette année, nous nous attendons à ce qu’Apple annonce officiellement l’iPhone 13, qui devrait apporter une poignée de nouvelles fonctionnalités. Les modifications apportées aux rumeurs incluent une encoche plus petite, des améliorations de la caméra, la technologie d’affichage ProMotion 120 Hz, etc.

L’Apple Watch Series 7 devrait également être annoncée lors de l’événement du 14 septembre. Avec un tout nouveau design et un écran plus grand, l’Apple Watch Series 7 s’annonce comme une mise à jour notable. Cela étant dit, cependant, des rapports indiquent qu’Apple est confronté à des problèmes de production qui pourraient considérablement restreindre l’offre et retarder son lancement.

La société prévoit également de nouveaux AirPod qui pourraient être annoncés lors de l’événement de septembre. On dit que les AirPods 3 présentent un design similaire aux AirPods Pro mais sans embouts auriculaires remplaçables, et des fonctionnalités telles que la suppression active du bruit et le mode Transparence.

