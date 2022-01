Le hashrate de Bitcoin se remet-il de la crise au Kazakhstan ? La peur demeure

Alors que le gouvernement du Kazakhstan affirme que les services énergétiques du pays se stabilisent, le hashrate Bitcoin pourrait être en voie de rebondir. Cependant, la situation est-elle déjà suffisamment stable pour le minage de Bitcoin ? Le sera-t-il jamais ?

un résumé

Quelques jours seulement après que le hashrate de Bitcoin ait atteint un niveau record, rebondissant ainsi de l’interdiction chinoise de l’extraction de crypto, une autre crise autoritaire a frappé l’industrie minière de Bitcoin au Kazakhstan, faisant chuter le hachage de 15 % en 10 jours.

Le pays a été le deuxième plus grand site d’extraction de bitcoins (après les États-Unis) avec 18% du hashrate mondial de BTC depuis que les mineurs de Chine ont été contraints de rechercher de nouveaux sites avec des coûts énergétiques bon marché.

Parallèlement au mouvement à la baisse du marché de la cryptographie, le vendredi 7, le prix du BTC est tombé à 41 000 $ tandis que l’extraction de la monnaie au Kazakhstan s’est éteinte alors que le gouvernement a forcé une panne d’électricité et d’Internet pour contrôler les manifestations, qui étaient devenues violentes.

Les manifestants auraient exprimé leur colère face aux nouveaux coûts élevés du carburant.

La nouvelle a été rapportée partout sans certitude totale de ce qui se passe. Les frontières, Internet et d’autres moyens de communication ont été bloqués, de sorte que les informations n’atteignent pas le monde aussi facilement.

Les derniers rapports ont montré que le soulèvement a été apprivoisé alors que le président russe Poutine était fier d’être l’allié militaire qui a envoyé des parachutistes la semaine dernière. Une démonstration de puissance par la force.

Le président Kassym-Jomart Tokayev a qualifié cela de « tentative de coup d’État », a rapporté .. Il a allégué qu’« il est devenu clair que l’objectif principal était de saper l’ordre constitutionnel et de s’emparer du pouvoir ».

Les deux pays avaient qualifié le soulèvement d’insurrection soutenue par l’étranger, sans blâmer qui que ce soit – ni nulle part – en particulier.

« Vieil homme dehors ! » était la chanson préférée des manifestants en référence à l’ancien Nazarbayev qui détient toujours le pouvoir.

« Nous sommes des gens ordinaires. Nous ne sommes pas des terroristes !! » lire une banderole de 40 militants.

Lectures associées | Les troubles au Kazakhstan pourraient-ils provoquer un autre crash de hachage Bitcoin ?

La crise est-elle terminée ?

Le gouvernement a émis des ordres de « tirer pour tuer ».

Bref : non, la vraie crise ne peut pas se terminer. La violence, cependant, aurait pu s’arrêter.

164 personnes (3 enfants) seraient décédées, plus de 2 000 auraient été blessées et 7 939 auraient été arrêtées.

« La violence a été de loin le pire spectacle dans le pays depuis l’indépendance de l’Union soviétique en 1991. » Le télégraphe rapporta

« Un homme qui s’était aventuré à la recherche de nourriture a été abattu, selon des informations crédibles, et un groupe de médias kazakh a déclaré qu’un de ses chauffeurs avait été tué. »

Ce n’était pas simplement une panne d’Internet : il n’y avait aucun moyen d’acheter de la nourriture, les banques étaient fermées dans le centre d’Almaty, sortir était trop dangereux, même les ambulances avaient trop peur de travailler après le couvre-feu de 19h.

Il ne s’agissait pas non plus simplement d’une augmentation des prix du carburant, comme l’a rapporté le journal britannique, le désespoir des citoyens découle également de « la frustration face à la stagnation économique, la répugnance face à la corruption des élites et la colère suscitée par l’état de délabrement des services sociaux et des soins médicaux malgré les richesses pétrolières et minérales du Kazakhstan ».

Le Comité de sécurité nationale kazakh a déclaré que la situation s’est « stabilisée et est sous contrôle » et a déclaré la date un jour de deuil.

Cependant, d’autres rapportent que les manifestations entrent dans la semaine 2.

Extraction de bitcoins au Kazakhstan

Du côté des mineurs, le gouvernement entend resserrer les règles et introduire des taxes supplémentaires dès cette année.

Actuellement, les rapports montrent des signaux mitigés quant à l’impact de ces événements sur l’industrie.

Une analyse de CoinDesk utilisant les données du pool minier BTC.com a affirmé que le hashrate Bitcoin perdu des principaux pools miniers s’était presque rétabli, réduisant la perte à 2,2%.

Données BTC.com partagées par CoinDesk

Le portail a rapporté qu’Alan Dordzhiev, chef de l’Association nationale kazakhe des centres de données et de l’industrie de la blockchain, leur avait dit que la situation avait été « presque résolue » et que malgré les pannes d’électricité, les régions d’extraction de crypto étaient « tout à fait bien ».

Cependant, le chien de garde Internet NetBlocks a signalé qu’une nouvelle panne s’est produite :

Et le directeur de recherche de NetBlocks Internet Monitor, Isik Mater, a déclaré à Forkast que les restaurations effectuées dans le pays « sont limitées, imprévisibles et ne répondent pas à l’exigence de connectivité stable nécessaire à l’extraction de crypto-monnaie ou aux applications de crypto blockchain ».

Le hashrate actuel mesuré par Blockchain.com lit 176 EH/s, encore loin des 208 millions EH/s ATH au 1er janvier, mais ce n’est pas dangereux.

Les mineurs du Kazakhstan ont été confrontés à des restrictions de pouvoir. Ils ont peut-être déjà commencé à jeter leur dévolu sur l’étranger, et au-delà de la stabilité du service, il est peu probable que la situation actuelle les fasse se sentir en sécurité et les bienvenus.

Lectures associées | Bitcoin Hashrate se rapproche du nouvel ATH, qu’est-ce que cela signifie pour le prix ?

Bitcoin a perdu plus de 19% en valeur au cours des deux dernières semaines, le prix actuel est de 41 613 $ sur le graphique journalier | Source : BTCUSD sur TradingView