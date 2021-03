Le haut à fleurs Actloe peut être habillé en haut ou en bas avec facilité

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

Le temps chaud signifie qu’il est temps de faire ressortir les fleurs. Tous les types et sous toutes les formes. De vraies fleurs à coup sûr, mais aussi des parfums et des bougies aux senteurs florales, des soins de la peau à base de fleurs, des étuis de téléphone à fleurs, de l’art mural floral et, surtout, des imprimés floraux sur nos vêtements!

Les vêtements à fleurs font juste Nous heureux, et il le sera toujours. Aussi simple que cela. Moins simple est de trouver les pièces florales parfaites pour notre garde-robe. Ils doivent évoquer cette sensation printanière de haut en bas, du tissu à l’impression. De plus, plus nous pouvons les porter, mieux c’est. Pour une pièce florale qui peut trouver une place méritante dans n’importe quelle tenue ou scénario, vous êtes au bon endroit!

Voyez-le!

Obtenez le chemisier débardeur à col en V à imprimé floral Actloe pour seulement 20 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 18 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Ce haut Actloe est une si jolie trouvaille, nous nous sommes sentis un peu éblouis quand nous l’avons repéré! La coupe ample et fluide, les mancherons à volants, l’encolure en V crantée – le coup de foudre existe et l’existence de ce haut le prouve. Les détails ne s’arrêtent pas là. Que diriez-vous des boutons décoratifs sur le devant ou des adorables bandes décoratives perforées qui traversent horizontalement le haut des épaules et le dos des omoplates?

Ce chemisier se décline en trois motifs floraux différents. L’un est blanc avec un imprimé marine, l’un est bleu marine avec un imprimé bleu, rose, blanc et orange et le dernier est rouge avec tout un mélange de couleurs subtiles pour équilibrer sa luminosité. Tous sont d’excellents choix, et tous sont ouverts à tant de tenues potentielles. Habillez-en un en le glissant dans une jupe et en attachant une paire de talons, habillez-en un avec une paire de leggings et mocassins en coton ou gardez-le cool et décontracté avec du denim et des baskets!

Voyez-le!

Obtenez le chemisier débardeur à col en V à imprimé floral Actloe pour seulement 20 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 18 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Vous voulez découvrir des hauts à fleurs plus abordables pour compléter votre garde-robe de printemps et d’été? Nous avons sélectionné quelques autres favoris pour vous:

Les manches cloche flottantes de ce chemisier en luvamia se marient à merveille avec ses imprimés floraux audacieux!

Pour un type d’imprimé floral plus petit et plus délicat, optez pour cette blouse VIISHOW en mousseline de soie!

Cette blouse Angashion enlève les choses de l’épaule pour une ambiance totalement romantique!

Optez pour le dos nu avec ce chemisier court Floerns!

Pour quelque chose de plus décontracté, ce t-shirt confortable et rayé CEASIKERY fera l’affaire!

Voyez-le!

Obtenez le chemisier débardeur à col en V à imprimé floral Actloe pour seulement 20 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 18 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Pas ton style? Découvrez plus d’Actloe ici et voyez plus de chars et de camisoles ici! N’oubliez pas d’explorer toutes les offres quotidiennes d’Amazon pour d’autres découvertes intéressantes!

Découvrez plus de nos choix et offres ici!

Ce message vous est présenté par L’équipe Shop With Us de Us Weekly. L’équipe Shop With Us vise à mettre en évidence les produits et services que nos lecteurs pourraient trouver intéressants et utiles, tels que masques faciaux, autobronzants, Legging style Lululemon et tous les meilleurs cadeaux pour tout le monde dans votre vie. La sélection de produits et de services, cependant, n’est en aucun cas destinée à constituer une approbation de la part de Us Weekly ou de toute célébrité mentionnée dans le message.

L’équipe Shop With Us peut recevoir gratuitement des produits des fabricants à tester. De plus, Us Weekly reçoit une compensation du fabricant des produits sur lesquels nous écrivons lorsque vous cliquez sur un lien, puis achetez le produit présenté dans un article. Cela ne motive pas notre décision quant à savoir si un produit ou un service est présenté ou recommandé ou non. Shop With Us fonctionne indépendamment de l’équipe de vente publicitaire. Nous apprécions vos commentaires à ShopWithUs@usmagazine.com. Bon shopping!