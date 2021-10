Le haut-de-forme autographié de Slash parmi les articles mis aux enchères pour le sauvetage de chatons

Les chatons sont durs, et aucune organisation de sauvetage n’est plus dure que Sauvetage de chaton. En soutien de Sauvetage de chatonmission de sauvetage de , emblématique GUNS N’ ROSES guitariste Sabrer, l’un des chats les plus cool du rock, a fait don d’un haut-de-forme et d’un pack de guitare autographiés pour la vente aux enchères en ligne du groupe afin d’aider l’organisation dans sa collecte de fonds.

Aussi distinctif et emblématique que le guitariste lui-même, le Sabrer haut-de-forme autographié, une pièce étonnamment unique de souvenirs de hard rock, complétera la collection de tout fan de musique. Les fans peuvent enchérir ici.

En outre, Sabrer a fait don d’un pack de performance pour guitare électrique Slash Appetite Les Paul Special-II. Il s’agit d’un forfait tout compris incroyable pour les débutants et les pros. Conçu pour assouvir votre appétit de destruction, le pack comprend un Sabrer-conçu Les Paul Special-II dans une finition classique Appetite Amber avec une housse de qualité supérieure, plus un 15 watts Sabrer Ampli “Snakepit” avec 2 canaux, une section full-EQ et une sortie casque, custom Sabrer choix de signature et leçons en ligne gratuites de eMédia. Plus d’informations ici.

Sauvetage de chaton est une organisation à but non lucratif gérée par des bénévoles qui se consacre à la recherche de foyers aimants pour les chats et chatons indésirables et sans abri. Sauvetage de chaton sauve les chats et les chatons des rues de Los Angeles et de l’euthanasie des refuges de la ville. Depuis leurs débuts en 1997, ils sont devenus l’un des groupes de protection des animaux les plus importants et les plus respectés de Los Angeles. D’autres icônes rock notables telles que SABBAT NOIR bassiste Maître d’hôtel Geezer et sa femme Gloria, OZZY OSBOURNE bassiste Robert “Blasko” Nicholson, légendaire VIOLET FONCÉ bassiste/chanteur Glenn Hugues et sa femme Gabi, aussi bien que BLABBERMOUTH.NET sont quelques-uns des fidèles partisans de l’organisation. Nul autre que le dieu du métal Rob Halford aussi bien que Elvire The Mistress Of The Dark ont ​​prêté leur image en soutien à Sauvetage de chaton.

Remarque : le haut-de-forme montré sur la photo n’est pas celui mis aux enchères.

