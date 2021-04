Le haut débit pour tous, promet la Maison Blanche; c’est ‘la nouvelle électicité’ – .

La Maison Blanche a promis l’accès au haut débit pour tous les Américains, dans le cadre d’une nouvelle initiative majeure d’infrastructure connue sous le nom de American Jobs Plan.

Le plan dans son ensemble coûtera 2 T $ sur huit ans, dont 100 G $ seront réservés aux éléments à large bande …

L’administration Biden a annoncé le plan sur le site Web officiel de la Maison Blanche, affirmant que l’accès au haut débit est aussi vital que l’accès à l’électricité.

Le plan américain pour l’emploi est un investissement en Amérique qui créera des millions de bons emplois, reconstruira l’infrastructure de notre pays et positionnera les États-Unis pour surpasser la Chine. […]

[One element of it] apportera un haut débit abordable, fiable et haut débit à tous les Américains, y compris aux plus de 35% d’Américains ruraux qui n’ont pas accès au haut débit à des vitesses minimales acceptables […]

Il y a des générations, le gouvernement fédéral a reconnu que sans un accès abordable à l’électricité, les Américains ne pourraient pas participer pleinement à la société moderne et à l’économie moderne. Avec la loi sur l’électrification rurale de 1936, le gouvernement fédéral a fait un investissement historique en apportant l’électricité à presque toutes les maisons et fermes en Amérique, et des millions de familles et notre économie en ont récolté les bénéfices.

L’Internet haut débit est la nouvelle électricité. Il est nécessaire pour les Américains de faire leur travail, de participer de manière égale à l’apprentissage scolaire, aux soins de santé et à rester connectés. Pourtant, selon une définition, plus de 30 millions d’Américains vivent dans des zones où il n’y a pas d’infrastructure à large bande offrant des vitesses minimales acceptables.

Les Américains des zones rurales et des terres tribales manquent particulièrement d’un accès adéquat. Et, en partie parce que les États-Unis ont certains des prix du haut débit les plus élevés parmi les pays de l’OCDE, des millions d’Américains ne peuvent pas utiliser Internet haut débit même si l’infrastructure existe là où ils vivent.

Dans les zones urbaines également, la fracture numérique est marquée: un pourcentage beaucoup plus élevé de familles blanches utilisent Internet haut débit à domicile que les familles noires ou latino-américaines. L’année dernière a montré douloureusement le coût de ces disparités, en particulier pour les étudiants qui avaient du mal à se connecter tout en apprenant à distance, aggravant la perte d’apprentissage et l’isolement social de ces étudiants.

Le président estime que nous pouvons offrir à tous les Américains des services à large bande abordables, fiables et à haut débit grâce à un investissement historique de 100 milliards de dollars.