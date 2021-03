Le haut Liyohon est parfait pour la transition de la saison hiver au printemps

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

On est officiellement en mars, et on sent déjà un léger changement dans l’air. Nous sommes au début de la transition hiver-printemps, qui apporte une énergie si excitante – ne pouvez-vous pas simplement sentir le temps chaud qui s’installe? Alors que nous pouvons nous attendre à ce que les températures augmentent au cours des prochaines semaines, c’est une période de l’année notoirement imprévisible.

La lutte pour s’habiller est réelle. Certains jours sont pluvieux et humides, tandis que d’autres sont vifs et secs. Le nom du jeu est la superposition, et nous sommes à la recherche de pièces qui correspondent à la facture – comme ce simple haut à manches courtes de LIYOHON!

Obtenir le LIYOHON T-shirt décontracté uni pour femme, haut à manches courtes et col roulé pour 26 $, disponible sur Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 1er mars 2021, mais sont sujets à changement.

Considérez ce haut comme une version améliorée d’un t-shirt basique. Il est fait d’un tricot ultra doux et possède un faux décolleté idéal pour les périodes de transition délicates. Vous pouvez le superposer avec autant de types de vestes ou de pulls différents, et c’est la base ultime pour vos ensembles de mars.

Un autre plus? Ce haut est plus ajusté que votre tee-shirt typique et offre des touches féminines chics. Les manches s’étendent jusqu’aux coudes, et le col montant frappe à l’endroit idéal! Oh, et il vient dans une multitude de nuances chics, ce qui est toujours une telle victoire.

C’est le type de haut que vous pouvez porter n’importe où – sérieusement! Il peut être conçu pour pratiquement tous les endroits sous le soleil. Vous pouvez l’associer à un jean pour un look décontracté, la glisser dans une jupe crayon taille haute pour une ambiance professionnelle ou l’associer avec des leggings si vous vous détendez à la maison. La polyvalence est illimitée, et si vous en avez assez de porter vos t-shirts de tous les jours, cela peut instantanément améliorer votre look! Alors que nous sommes tous aux prises avec le temps intermédiaire, facilitons un peu les choses en ayant un toit fiable (et élégant) sur le pont!

