Le haut-parleur Marshall Stanmore II en vente pour 250 $ a Bluetooth et Amazon Alexa intégrés

Couvrez toutes les bases audio avec un seul haut-parleur: écoutez de la musique, contrôlez votre maison intelligente et diffusez à partir de plusieurs appareils! Le haut-parleur Bluetooth Marshall Stanmore II est en baisse à 249,99 $ chez Amazon. Bien que ce haut-parleur se vend normalement 400 $, l’offre d’aujourd’hui est le prix le plus bas de l’année. Nous l’avons vu descendre aussi bas plusieurs fois, mais si vous avez raté ces offres précédentes, vous avez maintenant la possibilité d’économiser 150 USD sur un excellent appareil.Les offres précédentes incluaient la version Bluetooth uniquement, mais ce haut-parleur coûte en fait 350 USD au moment pour économiser encore plus et intégrer Alexa.

Amazon n’est pas non plus le seul endroit où vous pouvez trouver cette offre. Vous pouvez également vous en procurer chez Best Buy pour le même prix.

Écoute

Haut-parleur intelligent Alexa sans fil Bluetooth Stanmore II Marshall

Configuration très simple. L’application Marshall contrôle la musique et personnalise le son. Connectez-vous à d’autres appareils Alexa. Utilisez les voyants à l’avant pour Alexa avec un bouton de désactivation de la voix si vous ne vous sentez pas bavard. Écoutez jusqu’à deux appareils Bluetooth à la fois.

249,99 $ 400,00 $ 150 $ de rabais

Vous obtiendrez une excellente connexion à faible latence avec une faible consommation d’énergie et aucune interruption grâce à la technologie Bluetooth 5.0 intégrée à ce haut-parleur. Il dispose également du codec aptX, qui permet une expérience audio fluide et un son sans fil sans perte. Vous pouvez même connecter plusieurs appareils Bluetooth à l’enceinte, ce qui vous permet de lire de la musique à partir de deux sources différentes et de basculer facilement entre celles que vous souhaitez. Le haut-parleur comprend une connexion RCA et une entrée de 3,5 mm pour vos écouteurs préférés ou si vous ne voulez tout simplement pas vous connecter via Bluetooth.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les haut-parleurs Marshall ont toujours les composants les plus avancés. La conception fonctionne pour diffuser l’audio dans n’importe quelle pièce dans laquelle l’enceinte est placée. Le son sera propre et précis avec suffisamment d’audio pour faire de cette enceinte le centre d’attention, que vous soyez dans une petite chambre ou un espace de vie plus grand. Le volume n’est pas déformé simplement parce que vous augmentez le volume non plus, de sorte qu’il sonnera toujours bien. Connectez-vous à l’application Marshall sur votre téléphone ou utilisez les commandes analogiques du panneau supérieur pour obtenir tout ce que vous voulez. Personnalisez l’audio et réglez-le en fonction de la pièce dans laquelle vous vous trouvez.

Vous aurez également Alexa d’Amazon intégré directement dans le haut-parleur afin que vous n’ayez pas besoin d’un appareil intelligent séparé pour vous connecter à votre maison intelligente. Utilisez Alexa avec le Stanmore II comme vous le feriez avec Alexa n’importe où ailleurs. Demandez-lui de jouer de la musique pour vous, de vous informer des actualités et de la météo, ou de contrôler le reste de votre maison intelligente. Les voyants LED à l’avant du haut-parleur correspondent à la voix d’Alexa afin que vous sachiez quand elle est active. Appuyez simplement sur le bouton Voice Mute si vous n’êtes pas intéressé à parler à Alexa et que vous ne voulez pas qu’elle vous écoute.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.