Le haut-parleur portable le plus vendu d’Amazon a 96000 évaluations 5 étoiles – aujourd’hui, il ne coûte que 26 $ – .

Connaissez-vous la marque Oontz? Il est fait par Cambridge Soundworks et ce n’est pas vraiment grand public, vous ne devriez donc pas vous sentir mal si vous ne le reconnaissez pas. Cela dit, de nombreuses personnes l’ont probablement vu mentionné. Bien qu’il puisse voler sous le radar pour certaines personnes, le Haut-parleur Bluetooth portable OontZ Angle 3 est en fait l’enceinte sans fil portable la plus populaire sur l’ensemble du site Web d’Amazon. C’est vrai… Le best-seller n ° 1 d’Amazon n’est pas un haut-parleur d’une des grandes marques qui dépensent d’innombrables millions de dollars en marketing et en publicité… c’est un petit haut-parleur génial d’Oontz.

L’enceinte la plus vendue de Cambridge Soundworks a plus de 96000 évaluations 5 étoiles, il se trouve donc également être l’une des enceintes sans fil portables les mieux notées sur Amazon. Il se vend au prix de 36 $ merveilleusement abordable, mais il y a une vente à durée limitée sur Amazon en ce moment qui le réduit à seulement 25,99 $. C’est une bonne affaire!

Si vous avez passé du temps à lire tous les avis sur Amazon, vous savez à quel point il peut être difficile pour un produit d’obtenir plus de 96000 évaluations 5 étoiles. Certaines personnes se précipitent sur Amazon pour déposer une note d’une étoile sur un produit simplement parce qu’Amazon a livré le colis en retard, ou parce qu’ils ont eu du mal à configurer quelque chose malgré le refus de lire les instructions. C’est dommage car cela finit par nuire à des produits qui sont en fait assez bons, mais malheureusement, c’est inévitable.

Dans cet esprit, il n’est pas difficile de déterminer à quel point le Haut-parleur Bluetooth portable OontZ Angle 3 doit être d’avoir amassé autant de critiques élogieuses. En fait, c’est l’enceinte Bluetooth portable la plus vendue sur tout le site d’Amazon! Maintenant, pour une durée limitée, il est en vente avec une réduction importante.

Cambridge Soundworks n’a pas la même reconnaissance de marque que les principaux acteurs du marché, mais il a quelque chose d’encore plus important: une gamme de haut-parleurs portables de haute qualité qui coûtent une fraction du prix facturé par les autres marques. Le bouche à oreille a fait des merveilles pour la ligne Oontz, et l’Angle 3 est de loin le modèle le plus populaire. Il offre une qualité sonore étonnamment excellente et des basses pleines pour un haut-parleur aussi compact, et la batterie dure jusqu’à 14 heures de lecture par charge. À 36 $, le Haut-parleur Bluetooth portable OontZ Angle 3 est déjà une bonne affaire. Mais si vous vous rendez sur Amazon dès maintenant, vous pouvez en acheter un pour seulement 25,99 $!

Voici les puces de la liste:

GAMME BLUETOOTH INCROYABLE DE 100 PIEDS – Jouez avec les haut-parleurs Bluetooth OontZ Angle 3 (3e génération) jusqu’à 100 pieds sans obstruction de votre appareil; la conception d’antenne avancée avec Bluetooth 4.2 offre une plus grande portée sans fil et une connexion Bluetooth plus rapide; se connecte facilement avec Echo Dot, Echo Dot 3rd Gen, Echo, Echo Plus, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPad, Samsung Galaxy 8, Samsung Galaxy 9, Samsung Note, Smartphone, téléphone portable, ordinateur portable, ordinateur, Mac, et tous les autres appareils Bluetooth RÉSISTANT À L’EAU IPX5 – L’OontZ Angle 3 (3e génération) est totalement étanche aux éclaboussures, haut-parleur de douche étanche à la pluie, excellent haut-parleur de douche; avec la certification IPX5, le haut-parleur peut résister aux éclaboussures d’eau et aux éclaboussures, mais ne peut pas être partiellement ou totalement submergé… .. Les cadeaux parfaits pour les hommes, les cadeaux pour les femmes PLUS LONGTEMPS DE JEU DE BATTERIE JUSQU’À 14 HEURES – Jouez du matin au soir; la batterie peut jouer jusqu’à 14 heures à 2/3 du volume; La prise AUX IN se connecte à partir de téléviseurs et d’appareils non Bluetooth avec un câble d’entrée de ligne de 3,5 mm pour le haut-parleur d’entrée de ligne parfait; Microphone intégré pour les appels mains libres personnels depuis un téléphone portable ou un iPhone; Léger, seulement 10 oz, 5 « de long, 2,8 » de haut COMPREND un câble de chargement micro-USB; Étui de transport officiel OontZ Angle 3 disponible vendu séparément sur Amazon SON STÉRÉO CRYSTAL CLAIR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE – L’OontZ Angle 3 (3e génération) est conçu et fabriqué par Cambridge Sound Works aux États-Unis pour un son plus clair, des médiums précis et des aigus clairs à partir du double pilotes stéréo acoustiques de précision; la sortie des graves est améliorée par notre radiateur de basse passif exclusif; la conception triangulaire unique et le radiateur de basse orienté vers le bas améliorent encore la qualité sonore; le son cristallin de meilleure qualité et ses fonctionnalités l’éloignent de la concurrence VOLUME PLUS FORT – Étonnamment fort, l’amplificateur de puissance Volume Booster 10+ watts pompe plus de volume et joue votre musique sans distorsion, même au volume maximum; le volume plus fort fait des haut-parleurs Bluetooth portables OontZ Angle 3 (3e génération) le haut-parleur parfait pour n’importe quelle pièce et les haut-parleurs extérieurs idéaux

Haut-parleur portable Bluetooth OontZ Angle 3, volume plus fort, son stéréo cristallin, basses riches,… Prix courant: 34,99 $ Prix: 25,99 $ Vous économisez: 9,00 $ (26%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

