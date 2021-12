Le HCS Raleigh dépasse les 250 000 téléspectateurs le dimanche du championnat

La compétition Halo Infinite est là pour rester.

Le Halo Championship Series (HCS) a accueilli le premier Major de la saison à Raleigh, en Caroline du Nord, le week-end dernier. Les attentes étaient à un niveau record après le lancement réussi du multijoueur Halo Infinite le mois dernier. Les premières semaines du HCS ont vu un nombre record de téléspectateurs pour les tournois de classement en ligne et les qualifications. Avec de nombreux scénarios en développement, tous les regards se sont tournés vers le Raleigh Convention Center, où des centaines d’équipes ont participé à la première compétition LAN de Halo Infinite.

Le nombre de téléspectateurs a oscillé autour de 60 000 sur Twitch pour commencer le week-end et a rapidement atteint des chiffres astronomiques le dimanche du championnat. Le HCS Raleigh a été le début parfait de la saison la plus marquante de l’histoire de la compétition Halo.

HCS Raleigh passe de 60 000 à plus de 250 000 téléspectateurs simultanés dimanche

260k+ https://t.co/TUBen4kx1i – Tashi (@Tashi343i) 19 décembre 2021

La compétition en Caroline du Nord s’est échauffée vendredi devant plus de 60 000 téléspectateurs lors de l’émission principale. Malgré les plantages et les retards de jeu intempestifs, Esports Engine est resté persistant, tout comme les observateurs de flux en ligne. Les jours un et deux ont attiré une audience moyenne entre 50K et 65K pour le Pool Play et les premières actions du Championship Bracket.

Ce chiffre a quadruplé le dimanche du championnat, où des équipes telles que Sentinels, OpTic Gaming, FaZe Clan, Cloud9 et eUnited se sont mélangées et appariés dans plusieurs sets intensifiés. Les matchs se sont déroulés sur quatre flux Twitch distincts, mais aucun ne pouvait rivaliser avec la chaîne officielle de Halo.

Selon Twitch Tracker, le flux de la scène principale a attiré en moyenne 100 000 téléspectateurs tout au long de la journée et a dépassé plus de 150 000 vers la conclusion. Halo Esports et le responsable de l’audience chez Microsoft/343 Industries — Tashi — ont annoncé que les diffusions liées à HCS Raleigh s’étendant sur toutes les plateformes ont dépassé 260 000 téléspectateurs simultanés.

Les grandes finales génèrent 120 000 observateurs cohérents sur Twitch

Notre @HCS Kickoff Major Grand Finals est prête ! Nous avons @Cloud9 face à @eUnited pour toute la gloire dans le tout premier événement LAN #HaloInfinite ! Tout se résume à ça !https://t.co/e5eEleh4IW | https://t.co/zEAg7S6F2W pic.twitter.com/dXTSWPDmFn – Halo Esports #HCS (@HCS) 20 décembre 2021

Les équipes préférées des fans, Sentinels, OpTic Gaming et FaZe Clan, ont quitté le tournoi en début de soirée dimanche. Finalement, la Grande Finale a présenté un retour de la finale du Winner’s Bracket entre Cloud9 et eUnited. Il semblait que le nombre de téléspectateurs pourrait quelque peu baisser vers la fin de la série finale, mais ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, la diffusion principale de Twitch a attiré 120 000 téléspectateurs constants alors que Cloud9 cherchait à renvoyer eUnited chez lui et à remporter le championnat HCS Raleigh.

C’est un euphémisme de dire que Halo compétitif atteint son apogée au moment absolument parfait. La saison CDL de Call of Duty n’a pas encore commencé, et il semble qu’il y ait un nouveau titan au sommet dans le genre du jeu de tir à la première personne. On ne sait pas où Halo Infinite va d’ici, mais un nombre constant de 200 000 téléspectateurs simultanés lors du premier dimanche de championnat majeur de la saison est un signe rassurant.

Image caractéristique : HCS