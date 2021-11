Le heads-up de Ryan Lindgren est commun aux Rangers

Le heads-up du défenseur Ryan Lindgren dans les dernières secondes du temps réglementaire contre les Sabres, dimanche soir, a remporté le match pour les Rangers.

Avec Chris Kreider et Barclay Goodrow luttant contre trois Sabres pour la rondelle dans le coin, Lindgren a reconnu qu’il était acceptable d’abandonner son poste au sommet de la zone et de se rapprocher du filet de Buffalo pour tirer au but s’il en avait l’occasion. Et en quelques millisecondes, Lindgren avait la rondelle sur son bâton et était en position parfaite pour frapper à la maison le premier but vainqueur de sa carrière dans la LNH.

« Lindy est un joueur de hockey intelligent et il savait que le temps était compté », a déclaré l’entraîneur-chef Gerard Gallant après la victoire. « Alors, pourquoi ne pas aller sur le net ? »

Lindgren fait souvent ces pièces astucieuses, celle-ci a juste attiré beaucoup d’attention parce qu’elle est arrivée à un moment important. De plus, il s’agissait du quatrième but de Lindgren depuis qu’il a fait ses débuts dans la LNH avec les Rangers en janvier 2019.

Ryan Lindgren célèbre son but vainqueur.

Prenez le jeu défensif que lui et Adam Fox ont fait dans la zone des Rangers qui a mené à la marque de 3-2 de Kaapo Kakko en deuxième période dimanche. Une passe erronée d’Artemi Panarin a poussé l’ailier des Sabres Kyle Okposo à travers la zone neutre, mais Lindgren et Fox ont convergé.

Lindgren a ensuite exclu Okposo du jeu, et lorsqu’un Rasmus Asplund à la traîne a tenté de prendre le contrôle de la rondelle, le coup de coude de Fox a envoyé les Rangers dans l’autre sens. Ryan Strome a trouvé Kakko, qui s’est dirigé vers le filet et a battu le gardien des Sabres Aaron Dell.

« Je ne pense pas que vous trouverez un gars dans cette pièce qui ne sourit pas lorsque vous mentionnez son nom », a déclaré Jacob Trouba à propos de Lindgren. « C’est le genre de gars qu’il est, le genre de personnalité qu’il a. Il apporte tellement plus à l’équipe. Il semble que son visage soit un peu moins ensanglanté cette année, ce qui est bien, mais il semble toujours mettre son nez dans quelque chose, quelque part. Donc, c’est bien de le voir récompensé et je pense que tout le monde est très excité pour lui.

Avec la victoire contre les Sabres, les Rangers ont prolongé leur séquence de victoires à domicile à cinq matchs – leur plus longue séquence de ce type depuis le 22 décembre 2019 au 13 janvier 2020. Les Rangers ont également enregistré au moins un point pour la neuvième fois dans leur 11 derniers matchs, enchaînant une fiche de 7-2-2 au cours de cette période.

Après avoir récolté trois mentions d’aide dimanche soir, Artemi Panarin compte maintenant 50 matchs en carrière à trois points, ce qui est à égalité avec Patrick Kane des Blackhawks pour le troisième plus grand nombre de matchs dans la LNH depuis 2015-16. C’était également la 11e fois depuis que Panarin a rejoint les Rangers en juillet 2019 qu’il enregistrait trois passes décisives ou plus en un seul match, devançant seulement Connor McDavid des Oilers pour le plus grand nombre parmi tous les joueurs au cours de cette période.