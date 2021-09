Dans une nouvelle interview avec l’Australie “Cicatrices et guitares” podcast, guitariste Bill Steer des pionniers britanniques du metal extrême CARCASSE abordé la suggestion que le quatrième album de ce groupe, 1993’s “Coeur de coeur”, a eu une influence sur des groupes comme AUX PORTES, EN FEU et TRANQUILLITÉ SOMBRE, qui font partie de ce qui est désormais largement connu sous le nom de “son de Göteborg”, un sous-genre de musique heavy metal qui combine le death metal avec les éléments mélodieux et harmoniques de la nouvelle vague de heavy metal britannique. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai rencontré certains de ces gars. Je veux dire, vous pourriez dire que j’en connais peut-être quelques-uns [of them]. Jeff [Walker, CARCASS bassist/vocalist] fait certainement. Je n’ai pas vraiment entendu quelque chose de cette nature de leur part. Je suppose qu’un ou deux des gars dans EN FEU semblent être des admirateurs de ‘Coeur’ ou peu importe. Tout ce que je peux dire, c’est que cela a peut-être été un facteur, mais je pense qu’il se passe d’autres choses. Quand j’entends AUX PORTES, par exemple, stylistiquement, je pense que c’est assez différent de nous. Ils creusent un sillon différent. C’est beaucoup plus direct et ciblé, je suppose. Nos affaires sont plus tentaculaires. Il couvre donc plus de territoire. Mais si vous voulez vraiment le genre de death metal tête baissée, viande et pommes de terre avec un peu d’épice mélodique, c’est ce qu’ils offrent. Donc je suis définitivement conscient que pour beaucoup de gens, ce groupe est ce dont il s’agit. Il y a des gens qui pensent que c’est de là que vient le genre mélodique du death metal et qu’ils n’en possèdent peut-être tout simplement pas. CARCASSE enregistrements; ce n’est pas leur sac.”

Le mois dernier, Marcheur Raconté “Cicatrices et guitares” qu’il ne croyait pas CARCASSE a été une inspiration pour tous les groupes de death metal mélodique suédois. “Je ne pense pas que ces groupes – et j’utilise ce mot dans un vrai sens – admettraient jamais CARCASSE influence », a-t-il dit. « Ils couraient en parallèle en même temps. Donc je ne pense pas qu’il soit juste de dire que nous avons eu une influence sur ces groupes… Je ne pense pas que nous les ayons inspirés non plus. je pense ‘Coeur’ était autant un album décrié que [1996’s] ‘Chant du cygne’, en toute honnêteté, à l’époque. Je ne me souviens pas avoir reçu de critiques élogieuses. Je ne me souviens pas que ce soit une période très positive. Il y a eu beaucoup de recul contre ‘Coeur’ de nos propres fans.”

CARCASSEle septième album studio de, “Artères déchirées”, sortira le 17 septembre via Records d’explosion nucléaire. Le titre du LP fait référence à une ancienne démo créée par le batteur d’origine Ken Owen retour dans les années 1980.

En 2019, CARCASSE a sorti son premier single en plus de cinq ans, “Sous la lame du scalpel”, suivi d’un EP de quatre titres intitulé “Méprisable” (octobre 2020).

CARCASSEl’album de retour de 2013 “Acier chirurgical”, s’est vendu à environ 8 500 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour faire ses débuts à la 41e place du classement The Billboard 200.

Crédit photo: Ester Segarra



