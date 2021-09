Le heavy metal interactif débarque dans “League of Legends”

League of Legends est sur le point d’organiser un concert de heavy metal virtuel avec son groupe dans l’univers Pentakill. Oui, tu l’as bien lu! Les fans pourront même influencer le spectacle au fur et à mesure.

Alors, comment fonctionne ce shindig en ligne, exactement ? Eh bien, les fans doivent se rendre sur la page Wave du concert le 8 septembre à 13 h 00 PT / 16 h 00 HE pour participer comme cela se produit. Les spectateurs peuvent faire des choix qui auront un impact sur ce qui se passe sur scène en temps réel tout en discutant avec les autres participants. Cependant, si vous souhaitez regarder plutôt que participer, il existe également des options pour le visionner sur YouTube et Twitch.

Le 9.8.21, #LostChapter prend vie dans une expérience d’album interactive avec @TheWaveXR. Rejoignez #PENTAKILL et entrez dans l’histoire. Inscrivez-vous maintenant : https://t.co/RZvCgNWZSL#BattleOfPENTAKILL | #RGMxWave – Légende de PENTAKILL (@riotgamesmusic) 1er septembre 2021

“Nous sommes ravis de continuer à repousser les limites de la musique et de la narration avec Pentakill”, a déclaré Toa Dunn, responsable de Riot Games Music, dans un communiqué. «Avec nos partenaires de Wave, The Mill et We Are Royale, nous avons entrepris de montrer ce que l’avenir des expériences de divertissement virtuel peut être.»

L’ensemble de l’événement est une sorte de compte à rebours pour le dernier album de Pentakill, Lost Chapter, qui sera sur toutes les grandes plateformes de streaming juste après la fin du concert.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

