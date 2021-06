Le hedge fund londonien qui a parié contre GameStop vient de fermer définitivement – ​​.

De toutes les choses déconcertantes qui se sont produites au cours des six derniers mois, peu peuvent rivaliser avec la réduction des actions de GameStop à la fin du mois de janvier. Au cours de deux semaines, le cours de l’action du détaillant de jeux vidéo a augmenté de plus de 1 500%, mettant les vendeurs à découvert dans une impasse massive. Le prix a finalement chuté, mais les retombées se sont poursuivies, car le Financial Times rapporte qu’un fonds spéculatif basé à Londres ferme ses portes après avoir subi des pertes lors de la reprise des actions plus tôt cette année dont il n’a apparemment pas pu se remettre.

Des sources connaissant la situation ont déclaré à FT que White Square Capital avait déclaré aux investisseurs qu’il fermerait son fonds principal en juin et restituerait du capital après avoir examiné son modèle commercial. Des sources affirment que le fonds gérait 440 millions de dollars d’actifs à son apogée, mais après avoir parié contre GameStop, a fini par subir des pertes à deux chiffres lors de l’explosion des actions meme au début de l’année.

Comme le note FT, il s’agit de l’une des premières fermetures de fonds spéculatifs à être directement attribuée à la flambée des actions mème qui a également vu les cours des actions d’AMC Entertainment, de BlackBerry et d’autres augmenter de façon exponentielle du jour au lendemain. En plus de White Square, des fonds tels que Melvin Capital et Light Street Capital aux États-Unis ont enregistré des pertes importantes, mais ont réussi à se maintenir à flot.

“La décision de fermer est liée au fait que le modèle actions long-short est remis en question”, a déclaré Florian Kronawitter, directeur des investissements de White Square Capital. « Il y a beaucoup trop de poissons dans l’étang avec la même stratégie du long-court. L’avantage traditionnel est en train de disparaître [eroded by other investors], il y a une offre excédentaire de capital.

Alors que les sources affirment que GameStop était le principal coupable de la disparition de White Square, une personne proche du fonds a déclaré à FT que la décision n’avait aucun lien. Cette personne a ajouté que le fonds a récupéré “une juste part” de ses pertes de janvier, mais que le fonds est définitivement fermé, il est donc clair que quelque chose s’est produit.

Dans une lettre aux investisseurs annonçant la fermeture, White Square Capital a déclaré que malgré une solide performance en 2020, deux grands investisseurs avaient décidé de retirer leur argent du fonds et de le placer dans des fonds passifs ou du private equity.

« Nous avons pu constater de visu le changement de tendance des investissements en hedge funds vers des alternatives moins chères. Les opportunités d’arbitrage ont diminué à la fois avec l’assaut de capitaux causé par les interventions monétaires de la banque centrale, ainsi qu’avec une diffusion bien meilleure de l’information, soulevant la question de savoir dans quelle mesure les mêmes frais peuvent être justifiés. »

Pendant ce temps, GameStop, qui était évalué à environ 18 $ au début de 2020, se situe toujours à 211,50 $ au moment de la rédaction. Le rallye est peut-être terminé, mais le titre est toujours surévalué à un degré scandaleux.