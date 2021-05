Le hérisson forcé d’adolescents à inhaler du cannabis avant de le jeter dans la rivière ” ⋆ .

La RSPCA recherche des adolescents qui ont abusé d’un hérisson (SWNS)

Un groupe de garçons a été aperçu en train de souffler de la fumée de cannabis dans un sac contenant un hérisson avant de le jeter dans une rivière.

La RSPCA tente maintenant de retrouver les adolescents à la suite de l’incident de Market Harborough, dans le Leicestershire, le 10 avril.

Un passant a sauvé la femelle hérisson de l’eau près du parc Memorial après avoir vu les jeunes lancer l’animal.

La femme a ensuite gardé la créature pendant la nuit et a alerté la RSPCA le lendemain.

L’organisme de bienfaisance pour le bien-être des animaux l’a emmené à l’hôpital de la faune du Leicestershire pour y être soigné.

Le hérisson, qui venait de se réveiller de l’hibernation, est gardé dans un incubateur et on dit maintenant qu’il se rétablit bien.

L’inspecteur de la RSPCA, Karl Marston, a déclaré: “ Je suis franchement très choqué par ce qu’on m’a dit qu’il est potentiellement arrivé à ce pauvre hérisson et c’est un miracle qu’elle ait survécu compte tenu de tout ce qu’elle a traversé.

“ Des témoins ont déclaré avoir vu un groupe de jeunes hommes, peut-être des adolescents avec le hérisson, qu’ils l’avaient dans un sac et auraient soufflé de la fumée de cannabis dans le sac.

“ Ils ont ensuite fait basculer le hérisson du sac dans l’eau près de Memorial Park près de Northampton Road.

“ Il est difficile d’imaginer pourquoi quiconque voudrait délibérément attaquer un animal de cette manière horrible et insensible. ”

Le hérisson a été jeté dans une rivière (SWNS)



La femelle hérisson va mieux après l’attaque (Leicestershire Wildlife Hospital SWNS)

Marston a ajouté que l’incident était bouleversant et qu’ils voulaient désespérément entendre quiconque savait quelque chose.

Il a déclaré que la RSPCA était très reconnaissante aux membres du public qui ont essayé de sauver le hérisson et les a remerciés pour leur aide et leur soutien.

Un porte-parole de l’Hôpital de la faune du Leicestershire a déclaré: “ Nous sommes attristés et choqués d’apprendre ce qui est arrivé à ce hérisson, car elle venait de se réveiller de son hibernation.

“ Malgré tout ce qui lui est arrivé, elle se bat toujours – elle est actuellement prise en charge dans l’un de nos incubateurs.

“ Nous avons découvert qu’elle est aveugle d’un œil, et nous ne pensons pas que cela soit lié à l’incident de cruauté, donc elle restera sous nos soins.

“ Elle était également couverte de tiques, que nous avons maintenant supprimées. ”

Toute personne ayant des informations sur cet incident doit appeler la RSPCA au 0300123 8018.

