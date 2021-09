Le héros anglais John Stones “attristé” par les abus racistes de la part des supporters hongrois, et le capitaine Harry Kane veut une action de l’UEFA

in

Les stars anglaises John Stones et Harry Kane veulent que l’UEFA prenne des mesures s’il peut être prouvé que leurs coéquipiers ont été victimes d’abus raciaux lors de la victoire 4-0 contre la Hongrie.

Une victoire fantastique des Three Lions lors de leurs éliminatoires de la Coupe du monde a été entachée par une foule hostile dans la Puskas Arena.

Les supporters hongrois ont abusé des joueurs anglais tout au long

Si cela avait été un événement de l’UEFA, il n’y aurait pas eu de supporters dans le stade après que les hôtes ont été sanctionnés plus tôt cet été pour abus racistes et homophobes lors de l’Euro 2020.

Le match de jeudi soir, cependant, était sous la juridiction de la FIFA, et plus de 60 000 fans ont pu abuser de leurs adversaires sur le terrain.

Le journaliste d’ITV Gabriel Clarke a rapporté avoir entendu des injures racistes dirigées contre Raheem Sterling et Jude Bellingham.

Pendant ce temps, les joueurs ont été bombardés de coupes de bière tout au long de la seconde mi-temps, où ils ont marqué leurs quatre buts.

Les joueurs anglais ont été soumis à des chants racistes et des tasses leur ont été lancées

Le capitaine anglais Kane a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun abus raciste, mais qu’il parlera à ses coéquipiers à ce sujet et espère que si cela s’avère correct, l’UEFA s’en occupera.

“Je n’ai pas entendu ça”, a-t-il déclaré à ITV. « Je vais parler aux garçons et voir s’ils en ont entendu parler.

« Écoutez, nous devrons le signaler à l’UEFA comme les règles en vigueur. Si c’est le cas, j’espère que l’UEFA pourra s’imposer.

Son coéquipier anglais Stones ne l’a pas entendu non plus mais il espère lui aussi passer à l’action.

“Personnellement, je ne l’ai pas entendu, on m’en a parlé après”, a-t-il déclaré.

Les supporters hongrois ont été sanctionnés plus tôt cet été par l’UEFA en raison d’un comportement similaire à l’Euro 2020

“C’est tellement triste de penser que cela se produit lors de nos matchs et j’espère que l’UEFA et tous ceux qui doivent s’en occuper le feront et je suis sûr qu’ils le feront.

“Nous sommes solidaires en tant qu’équipe et nous continuerons à nous battre pour ce en quoi nous croyons en tant qu’équipe et ce que nous pensons être juste.”

Stones a ajouté: “Je pense que nous avons définitivement l’état d’esprit de” laisser le football parler “et ce soir nous l’avons fait.

“Nous avons célébré nos buts comme si c’était le dernier que nous marquions et c’est une chose incroyable à avoir en tant qu’équipe et en tant que joueurs.

«Nous vivons le jeu et sommes tellement passionnés par le maillot et la façon dont nous nous comportons sur le terrain. C’est notre passion, laisser notre football parler et cela s’est montré ce soir.

Sterling a été bombardé d’objets alors qu’il révélait un message à son ami décédé et aurait été victime d’abus racistes

Le directeur général de Kick It Out, Tony Burnett, a exhorté la FIFA à enquêter de toute urgence sur cette affaire.

“Kick It Out a été consterné de voir les actions de certains fans hongrois”, a-t-il déclaré.

«Nous soutenons fièrement les joueurs et le personnel anglais, qui ont encore une fois agi avec force, grâce et intégrité face au racisme qui n’a pas sa place dans notre jeu ou notre société.

“Ce n’est pas le premier incident comme celui-ci en Hongrie, nous exhortons donc la FIFA à enquêter de toute urgence sur cette affaire.

« Les responsables doivent être tenus responsables et des mesures doivent être prises pour garantir que des scènes comme (celle-ci) ne se répètent pas. »

