Le héros d’Arsenal Aaron Ramsey parmi les stars de la Juventus en vente ⋆ .

Aaron Ramsey quittera probablement la Juventus cet été (Photo: .)

L’ancienne star d’Arsenal, Aaron Ramsey, est l’un des nombreux grands noms susceptibles de quitter la Juventus cet été, aux côtés de Pablo Dybala et Alex Sandro alors que les géants de Turin se préparent à un dégagement substantiel.

Ramsey a déménagé des Emirats au Juventus Stadium lors d’un transfert gratuit avant la saison 2019-2020, mais a eu du mal à se remettre en forme pendant son séjour en Italie.

Le Gallois a réussi à faire 61 apparitions pour le club, marquant six buts et remportant un titre de Serie A, mais cette décision n’a pas été considérée comme un succès.

Alors qu’il était un transfert gratuit, le joueur de 30 ans a un salaire d’environ 400000 £ par semaine et la Juve ne pense pas obtenir un grand retour sur cet immense investissement.

Ramsey reste sous contrat à la Juventus jusqu’en 2023, ce qui pourrait le voir difficile à passer car aucun autre club n’est susceptible de lui offrir quoi que ce soit comme le salaire que la Juventus lui verse.

Il pourrait être disponible à bas prix car la Juve n’a pas payé de frais pour lui, mais une décision reposera probablement sur le fait que le milieu de terrain accepte une réduction de salaire significative.

Les clubs de Premier League seront intéressés par la star du Pays de Galles, avec un retour à Arsenal évoqué dans le passé, comme cela a été une décision controversée envers leurs rivaux amers Tottenham.

Le Daily Mail rapporte que la Juventus fera de son mieux pour trouver un nouveau club pour Ramsey cet été et il en va de même pour Dybala et Sandro.

Dybala n’aura plus qu’un an de contrat après cette saison et la Juve veut tirer profit de lui tant qu’elle le peut, surtout après une mauvaise campagne si loin de lui.

Plus: Nouvelles et rumeurs de transfert



Sandro est un joueur important pour le club depuis son arrivée de Porto en 2015, mais à 30 ans, ils recherchent maintenant un modèle plus jeune à l’arrière gauche.

Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur et Juan Cuadrado sont également mentionnés comme des victimes possibles de l’été, la Juventus semble soutenir Andrea Pirlo pour reconstruire l’équipe après une première saison assez désastreuse.

La Juve cède son titre de Serie A assez docilement, actuellement 10 points derrière le leader de l’Inter Milan en troisième et est tombée de la Ligue des champions lors de la 16e étape dans un énorme bouleversement contre Porto.



PLUS: Arsenal identifie Nabil Fekir, l’as du Real Betis évalué à 26 millions de livres sterling si l’accord avec Martin Odegaard échoue



PLUS: Serge Gnabry choisit le onze de rêve dont quatre anciens coéquipiers d’Arsenal

