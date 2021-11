Le héros d’Arsenal, Bacary Sagna, révèle le doute qu’il avait sur Emile Smith Rowe

Bacary Sagna avait des doutes sur la décision d’Emile Smith Rowe (Photo: .)

Bacary Sagna a révélé le seul doute qu’il avait sur le milieu de terrain d’Arsenal Emile Smith Rowe au début de la saison.

Smith Rowe a été dans une forme sensationnelle pour les Gunners jusqu’à présent cette saison, ayant déjà récolté quatre buts et deux passes décisives lors des 11 premiers matches de Premier League du club du nord de Londres.

Ces performances l’ont aidé à obtenir sa première convocation dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour les derniers éliminatoires de la Coupe du monde contre l’Albanie et Saint-Marin, commençant et marquant contre ce dernier lors d’une victoire complète 10-0.

Lors de la signature d’un nouveau contrat à long terme à Arsenal cet été, le joueur de 20 ans a demandé avec audace de porter le maillot n°10 pour la prochaine campagne, un maillot précédemment porté par des légendes du club telles que Dennis Bergkamp, ​​Robin Van Persie, Jack Wilshere et Mesut Ozil.

Et l’ancien arrière droit d’Arsenal et de Manchester City, Sagna, a admis qu’il pensait que la décision de porter un maillot aussi prestigieux se révélerait être une erreur.

«Il a été incroyable. Il m’a beaucoup impressionné. Au départ, je n’étais pas sûr qu’Arsenal lui donne le numéro 10, je pensais que c’était un peu tôt, mais il est mature pour son âge et a montré qu’il le méritait », a-t-il déclaré en exclusivité. Metro.co.uk via freebets.com.

Smith Rowe a demandé le maillot convoité n ° 10 cet été (Photo: .)

« Parfois, lorsque vous avez des joueurs portant le n ° 10, ils pensent qu’ils l’ont déjà fait et j’avais peur qu’il ait trop de pression et comment il allait gérer cela.

« Jouer pour Arsenal n’est pas facile et avec ses responsabilités maintenant pour l’équipe nationale, cela pourrait être beaucoup. Mais il a été brillant pour le club, dans tous les aspects du jeu, il ne se cache pas sur le terrain.

Smith Rowe cherchera à poursuivre sur sa lancée lorsque les Gunners accueilleront Liverpool, quatrième en Premier League, samedi.



