Le héros d’Arsenal est un « fan » de la star de Liverpool ; lui dit comment sécuriser le mouvement de choc

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal Michael Thomas pense qu’Alex Oxlade-Chamberlain serait un « grand atout » s’il retournait aux Emirats.

L’Anglais est passé par l’académie de Southampton avant de rejoindre Arsenal pour 15 millions de livres sterling il y a dix ans. Son transfert semblait faire écho à celui de Theo Walcott, qui avait fait le même changement cinq ans auparavant.

Oxlade-Chamberlain a ensuite fait 198 apparitions pour Arsenal dans toutes les compétitions, marquant 20 buts. Il a aidé l’équipe du nord de Londres à remporter trois FA Cups et trois Community Shields.

Il a rejoint Liverpool, son rival de Premier League, en août 2017 après avoir été frustré par son poste sous Arsène Wenger. Le joueur de 28 ans était régulièrement invité à jouer au poste d’ailier. C’est malgré sa position privilégiée au milieu de terrain central.

Le patron de Liverpool Jürgen Klopp convaincu Oxlade-Chamberlain qu’il obtiendrait des chances plus loin à Anfield. Les Reds se sont séparés de 35 millions de livres sterling pour obtenir ses services.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le joueur pourrait revenir à Arsenal. Il est tombé dans la hiérarchie à Liverpool ces dernières saisons.

Interrogé sur les liens de transfert, Thomas a déclaré à Caught Offside : « Oxlade-Chamberlain a fait le choix d’aller rejoindre un grand club avec de grands joueurs.

« Il a eu des hauts et des bas, comme à Arsenal. Ce dont il a besoin, c’est de ne pas se blesser et d’avoir des matchs au centre du parc.

«Il apporte beaucoup de puissance et de rythme là-dedans – vous combinez cela avec un savoir-faire et une expérience tactiques, alors il pourrait être un grand atout. Je suis fan. »

Thomas a également été interrogé sur la configuration de l’académie d’Arsenal. Bukayo Saka et Emile Smith Rowe ont émergé dans la première équipe sous la direction de Mikel Arteta.

L’entraîneur d’Arsenal, Ken Gillard, a récemment révélé comment Saka en particulier peut être un modèle à suivre pour les jeunes joueurs. L’ancien défenseur des Gunners, Per Mertesacker, gère actuellement la configuration de l’académie du club.

« J’adore le travail que Mertesacker fait avec les jeunes joueurs », a ajouté Thomas. « Les joueurs sont conscients de ce qu’ils doivent faire pour s’améliorer, de ce que cela signifie de jouer pour le club et de la manière dont ils peuvent progresser.

« C’était génial de voir des gens comme Saka, Smith Rowe, [Folarin] Balogun et d’autres arrivent, obtiennent de nouveaux contrats et semblent être une grande partie de l’avenir d’Arsenal. Cela montre simplement au reste de l’académie que s’ils écoutent et travaillent dur, ils auront une chance. »

Solskjaer a peu de chances de voir la saison à Manchester United

Le duo Prem espère signer un contrat avec Arsenal rebelle

L’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette est recherché par Everton et West Ham, selon le point de vente français Jeunes Footeux.

Le joueur de 30 ans sera disponible gratuitement l’été prochain car un nouvel accord ne peut pas être conclu. Il veut apparemment un nouveau défi loin du nord de Londres.

Everton considère le Français comme un remplaçant potentiel de Richarlison. Les géants français du Paris Saint-Germain veulent signer le buteur.

West Ham, quant à lui, n’a pas encore remplacé Sébastien Haller, qui a rejoint l’Ajax pour 20 millions de livres sterling en janvier. Cela a laissé David Moyes avec seulement Michail Antonio comme attaquant à part entière.

LIRE LA SUITE: Barcelone abandonne le rêve de Haaland pour l’objectif d’Arsenal avec une clause de 90 millions d’euros que Man Utd pourrait déclencher