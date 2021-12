Le héros d’Arsenal, Ian Wright, a déclaré que sa mère était décédée quelques secondes avant que la couverture à mi-temps de la FA Cup d’ITV ne soit diffusée

Ian Wright a dû quitter la couverture de la FA Cup d’ITV sur Rochdale vs Plymouth à la mi-temps après avoir été informé que sa mère était décédée.

La légende d’Arsenal faisait partie de l’équipe couvrant le match du deuxième tour de la FA Cup dimanche après-midi.

Ian Wright faisait partie de l’équipe de commentateurs d’ITV ce week-end

Le joueur de 58 ans était de bonne humeur avant le match, posant pour des photos avec des fans et publiant également une photo avec une autre personne également appelée Ian Wright.

On aurait dit à l’expert que sa mère, Nesta, était malheureusement décédée à l’âge de 94 ans quelques secondes seulement avant qu’ils ne soient sur le point de passer à l’antenne.

Il n’est pas apparu sur la couverture du match pour le reste de l’après-midi.

La mère de Wright est décédée à l’âge de 94 ans

Le présentateur Mark Pougatch a déclaré à la pause : « Ian, j’ai bien peur que

ne pas [with us at half-time]. Un deuil familial, il est donc parti

là où on a le plus besoin de lui – avec sa famille.

Une source a confirmé au Sun que c’était sa mère qui était décédée.

Wright a parlé de l’éducation et de la relation difficiles qu’il a eues avec sa mère dans le documentaire Home Truths diffusé plus tôt cette année. Cependant, il a été souligné qu’il avait fait la paix avec elle.

Un ami a déclaré au Sun : « Ian serait le premier à admettre qu’il avait une relation difficile avec sa mère, mais entendre que votre propre chair et votre propre sang sont décédés n’est jamais facile. C’est une nouvelle bouleversante à entendre pour n’importe qui.

Sur le terrain, Plymouth a battu Rochdale 2-1 pour réserver sa place au troisième tour de la FA Cup.

