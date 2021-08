Le héros de Barcelone Lionel Messi invité à rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus .

Lionel Messi a été invité à rejoindre la Juventus de Cristiano Ronaldo (Photos: .)

Lionel Messi devrait rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus après son départ de Barcelone, selon la star d’Everton James Rodriguez.

Barcelone a largué une bombe jeudi en confirmant dans un communiqué que son plus grand joueur de tous les temps, Messi, ne restera pas au club “en raison d’obstacles financiers et structurels”.

Messi, 34 ans, a marqué 672 buts en 778 apparitions avec le Barça mais est joueur autonome depuis le 1er juillet, date à laquelle son contrat a expiré.

La superstar argentine semble se rapprocher du géant français Paris Saint-Germain, mais la star d’Everton et de la Colombie James veut qu’il rejoigne Ronaldo à la Juventus.

Messi et Ronaldo sont rivaux depuis plus d’une décennie, mais James dit que ce serait un “rêve” de voir les légendes modernes faire équipe en Italie.

“Messi devrait aller à la Juventus et jouer avec Cristiano Ronaldo, ce serait une bombe”, a déclaré James sur Twitch. “C’est le rêve de nombreux fans de voir ces deux rythmes jouer ensemble.

“Messi a marqué 30 buts et fait 30 passes décisives pour Barcelone, au moins par an, et maintenant Barcelone devra chercher d’autres joueurs pour le faire, un qui marque 10 et aide 10, un autre qui marque cinq et aide cinq, le problème est les trouver.

La star d’Everton James Rodriguez veut que Messi rejoigne la Juventus (Photo: .)

“Le football a beaucoup changé, Messi quittant Barcelone le confirme. Qui aurait imaginé qu’il quitterait Barcelone ou que Sergio Ramos quitterait le Real Madrid ?

« Les Clasicos de la Liga vont être différents, avant que les caméras ne soient pour Cristiano et Messi, maintenant les gens regarderont toujours mais ce ne sera pas la même chose.

“Si Messi allait au PSG, ils joueraient seuls là-bas, ils pourraient déjà leur donner tous les titres. En Angleterre, je pense que personne ne peut le payer, seulement Manchester City.”

Alors que Messi semble se rapprocher du PSG, les champions de Premier League Manchester City ont également demandé à être informés de tout développement, tandis que Chelsea est apparu comme un prétendant choc pour sa signature.

