Le héros de Cambridge United a éliminé Newcastle de la FA Cup et affronté la star anglaise et vainqueur de la Liga Kieran Trippier

Le héros de Cambridge United, James Brophy, veut affronter Chelsea après que l’équipe de League One ait remporté une victoire héroïque à Newcastle en FA Cup.

L’histoire marquante des rencontres de troisième tour a vu Cambridge s’imposer 1-0 contre l’un des clubs les plus riches du monde, Joe Ironside marquant le but décisif.

Cambridge est le toast des Toon alors qu’ils ont eu raison de Newcastle

Brophy, s’adressant à son frère et Joe Brophy de talkSPORT.com, a déclaré: «Je ne peux pas le croire, il n’a toujours pas été clair que nous sommes dans le tirage au sort pour le quatrième tour.

« C’est une journée incroyable. Nous avions évidemment confiance en nous, mais connaissions les attentes et nous sommes réalistes, mais nous nous sommes battus contre toute attente et nous sommes repartis avec une victoire incroyable.

Brophy a commencé le match sur le côté gauche du milieu de terrain, ce qui signifie qu’il affrontait la nouvelle recrue des Magpies, Kieran Trippier.

Face à l’international anglais et vainqueur de la Liga, Brophy a ajouté : « C’est vraiment bien de jouer contre les meilleurs. Il joue au plus haut niveau depuis très, très longtemps et c’était un bon défi.

« Je pensais que j’étais un match avec lui pendant la majeure partie du match. »

Des débuts loin d’être idéaux chez les Magpies pour Trippier, qui a quitté l’Atletico Madrid plus tôt cette semaine

Cambridge s’est brillamment acquitté à St James’ Park, cependant, ils ont dû faire appel aux efforts du gardien de but Dimitar Mitov, qui a réalisé de nombreux arrêts pour tenir la Premier League à distance.

Brophy a ajouté : « Dimi était incroyable, il a enregistré sa meilleure performance pour ce match ! Nous avions besoin que tout le monde soit à un très haut niveau, qu’il soit à son maximum pour même avoir une chance et nous étions tous assez près de là.

Et Brophy n’a aucun doute sur qui il veut au quatrième tour, disant lorsqu’on lui a demandé qui il aimerait que Cambridge dessine: « Chelsea loin! »

Avec Chelsea menant à une avance de 4-0 dans la première moitié de son match contre Chesterfield, cette possibilité semble très réelle.