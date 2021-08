Le héros de Charlton a marqué un but après avoir été terrassé par le coude de Duncan Ferguson, a vu comment Cristiano Ronaldo est devenu un batteur mondial, aurait pu rejoindre Liverpool

C’était un rite de passage pour les footballeurs de Premier League dans les années 90 et au début des années 2000 d’affronter Duncan Ferguson. Peu de gens se seraient levés et auraient marqué un but gagnant par la suite.

Mais Hermann Hreidarsson n’était pas comme la plupart des joueurs. Non seulement il a pris un coup au visage de Big Dunc (et s’est complètement rétabli), mais il a fait expulser le fougueux Écossais et a marqué le but vainqueur pour Charlton contre Everton quelques minutes plus tard.

.

On peut dire que Hreidarsson, qui a joué pour un certain nombre d’équipes de Premier League, dont Portsmouth et Charlton, est un véritable cinglé du football.

Rappelant cet affrontement en décembre 2004, Hreidarsson a déclaré à talkSPORT.com. « Il y avait quelques cookies difficiles quand je jouais.

«Mais Duncan Ferguson, vous avez toujours su que vous étiez dans un match lorsque vous l’avez joué. Vous auriez quelques bleus autour de la tête et du cou et de toutes sortes !

“Nous étions vraiment près de la ligne, je l’ennuyais probablement, il y a eu une touche et il a juste balancé un bras et cela a aidé que le lino [linesman] était à un mètre de nous. Peut-être que je l’ai mérité !

“Finalement, il a été expulsé et j’ai marqué le vainqueur, cela valait donc la peine de prendre un coup de coude.”

.

Ferguson a été licencié pour avoir donné un coup de coude à Hreidarsson

.

Hreidarsson a eu le dernier mot alors que son but a assuré aux Addicks une victoire 2-0

Hreidarsson a affronté de nombreux adversaires coriaces, pas seulement dans le sens de leur présence physique au cours de ses 11 années en tant que joueur de Premier League. Interrogé sur les joueurs les plus talentueux qu’il ait jamais affrontés, il le réduit à trois noms.

Il a ajouté: «Alan Shearer, donnez-lui un demi-mètre et le ballon était au fond du filet. Il était brillant dans les airs, même pour sa taille, il gagnait sa juste part de têtes et pouvait gagner un coup franc. Il a toujours été une vraie poignée et bien sûr un attaquant de première qualité.

« Thierry Henry – quand il était à son meilleur, il était presque injouable. Il a juste glissé à travers les défenses comme si personne n’était là.

« Et Cristiano Ronaldo. Il s’est fait un nom à Manchester United et a commencé à impressionner avec ces compétences incroyables et un peu de rythme, mais en vieillissant, il a commencé à marquer des buts pour le plaisir.

.

Ronaldo a rejoint Man United en 2003, mais n’est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde qu’en 2006

«Quand il est arrivé pour la première fois à l’âge de 18 ans, vous pouviez voir qu’il avait des talents particuliers, mais il prenait trop de touches.

«Mais ensuite, vous pouviez voir la détermination quelques années plus tard. Il n’était pas seulement là pour se montrer, il était là pour être le meilleur joueur, pour gagner des trophées et on pouvait voir la mentalité de gagnant qu’il a.

Outre Charlton, l’Islandais a représenté Crystal Palace, Brentford, Wimbledon, Ipswich, Portsmouth et Coventry.

Il s’est fait plein d’amis, même s’ils avaient un sens vestimentaire douteux…

Sur quel coéquipier avait tout faux, Hreidarsson a déclaré : « Je vais jeter des pierres sur une serre ici !

« Je ne me suis pas habillée pour plaire à qui que ce soit mais il y en a eu quelques bonnes… Je vais donner ça à Darren Bent ! Pas mon style, je pensais qu’il était scandaleux.

Bent savait où était le but mais ne connaissait pas sa mode aux yeux de Hreidarsson

Cependant, Hreidarsson a par la suite fait l’éloge de son ancien coéquipier de Charlton et Ipswich, qui peut désormais être régulièrement entendu sur les ondes de talkSPORT.

Sur qui sont les meilleurs entraîneurs qu’il connaissait, Hreidarsson a ajouté : « J’ai toujours été dans des équipes très honnêtes.

«Je me souviens de Darren Bent et Darren Ambrose à Ipswich, ils sont toujours restés en retrait et ont travaillé à fond. Ils le voulaient et ont travaillé dur pour cela et ont eu de grandes carrières.

Lire la suite

La femme de Harry Redknapp aimait Dani, il a détruit les légendes de Man United et de Liverpool, est allé à des premières de films avec Brad Pitt et a remporté des titres avec l’Ajax et l’Atletico Madrid

Étiqueté un autre Pelé ou Johan Cruyff, le buveur de whisky à la chaîne Robert Prosinecki a joué pour le Real Madrid et Barcelone mais est devenu une légende à Portsmouth

Ferguson a été emprisonné, secoué United, était l’idole de Rooney et toujours inspirant à Everton

« Un autre est Matt Holland. J’ai joué avec lui à Ipswich et Charlton et c’était un modèle pro. Il était toujours là et toujours prêt pour une journée de travail acharnée, donc. »

Il y avait, cependant, un grand mouvement qui lui échappait.

Hreidarsson a déclaré: “En 2002, Liverpool était intéressé et en pourparlers avec Ipswich à l’époque. J’ai parlé à Phil Thompson et Gerard Houllier et j’étais vraiment excité à l’idée d’être lié à un énorme club de football.

.

Hreidarsson a quitté Ipswich pour rejoindre Charlton un an après l’échec de son déménagement à Liverpool

“C’était une possibilité mais je pense qu’Ipswich a demandé trop d’argent, je ne suis pas trop sûr.”

Naturellement, il serait très décevant de rater un transfert dans l’un des clubs les plus connus au monde, mais Hreidarsson est plus que satisfait de la carrière qu’il a eue.

Hermann Hreidarsson s’exprimait au nom de CoinJar, le nouveau partenaire officiel de crypto-monnaie du Brentford FC – la plate-forme ultime pour acheter, vendre et dépenser du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Inscrivez-vous en un instant et accédez à la monnaie numérique où que vous soyez

Hreidarsson a également parlé des objectifs de l’ancien club Brentford pour la saison à venir