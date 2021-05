Le héros de Chelsea Frank Leboeuf révèle que Hakim Ziyech et Thomas Tuchel s’inquiètent

Frank Leboeuf est “ préoccupé ” par la signature estivale de Chelsea, Hakim Ziyech (Photo: YouTube / .)

Frank Leboeuf admet qu’il est “ préoccupé ” par la signature estivale de Chelsea, Hakim Ziyech, et a affirmé que Thomas Tuchel ne tirait pas le meilleur parti de l’international marocain en difficulté.

Ziyech, qui a marqué cinq buts pour Chelsea depuis son arrivée au club depuis l’Ajax l’été dernier, a débuté le match de Premier League samedi contre Fulham mais a été remplacé par N’Golo Kante en seconde période après avoir eu du mal à avoir un impact.

Le joueur de 28 ans avait l’air découragé en quittant le terrain et Leboeuf pense qu’il devient “ frustré ” à Stamford Bridge.

Malgré la performance décevante de Ziyech, Chelsea a battu son rival de l’ouest de Londres Fulham, remportant 2-0 grâce à un doublé de Kai Havertz alors qu’ils renforçaient leur emprise sur le top quatre.

“Je suis plus préoccupé par Hakim Ziyech”, a déclaré Leboeuf à ESPN FC. ‘S’il joue, pourquoi ne le fait-il pas [Tuchel] le mettre à droite?

«Je l’ai vu aujourd’hui très frustré quand il est sorti après avoir joué comme un numéro dix. Je ne pense pas que ce soit sa vraie position.

«Tuchel doit vraiment penser que Ziyech doit jouer du bon côté. C’est comme [Riyad] Mahrez, c’est un copieur de Mahrez.

Ziyech a subi une première saison décevante à Stamford Bridge (Photo: .)

‘Je ne vois pas [Pep] Guardiola met Mahrez dans une autre position que sur le côté droit.

S’exprimant après la victoire 2-0 de Chelsea, le patron des Blues, Tuchel, a salué la performance de son équipe et a déclaré qu’ils étaient “ parfaits ” contre les combattants de la relégation Fulham.

«Nous savions que Fulham donne du fil à retordre à tout le monde», a-t-il déclaré. «Ils vous font sous-performer et ils vous font souffrir.

«Vous ne pouvez pas vous confondre avec la table. C’est pourquoi j’ai le plus grand respect pour ce que nous avons fait aujourd’hui. C’était difficile pour nous mais nous restons dans le match.

Kai Havertz a marqué deux fois alors que les Blues battaient Fulham (Photo: .)

«Nous pourrions décider du match plus tôt, mais ce fut une victoire difficile et très importante. Nous étions sur place. C’était ce que nous exigions de nous-mêmes.

«Nous avons montré la fierté dont nous sommes capables – de le faire entre deux grands matchs. Je suis plus que content que nous l’ayons fait. Il n’y avait pas de manque de concentration.

“ Nous avons eu des problèmes que tout le monde contre cette équipe de Fulham a, mais il n’y a pas eu de manque de concentration et c’était la clé. ”

