Le héros de Galwan, le colonel Santosh Babu, reçoit Mahavir Chakra à titre posthume

Lors d’une cérémonie d’investiture mardi (mercredi 23 2021), le héros de l’affrontement dans la vallée de Galwan, le colonel Santosh Babu, a reçu la deuxième plus haute médaille de bravoure en temps de guerre – le Mahavir Chakra (à titre posthume). Il a été décerné à titre posthume par le président Ram Nath Kovind lors d’une cérémonie d’investiture mardi et il a été reçu par sa mère et sa femme. Il est né à Suryapet, à environ 140 kilomètres d’Hyderabad.

Opération Snow Leopard

Le colonel Babu était le commandant du 16e régiment du Bihar lors de l’opération Snow Leopard et il faisait partie des 20 soldats indiens qui avaient sacrifié leur vie dans le combat au corps à corps acharné du 15 juin 2020 dans la vallée de Galwan. C’était au plus fort de l’impasse indo-chinoise l’été dernier.

#REGARDER | Le colonel Santosh Babu a accordé Mahavir Chakra à titre posthume pour avoir résisté à l’attaque de l’armée chinoise tout en établissant un poste d’observation face à l’ennemi dans la vallée de Galwan dans le secteur du Ladakh pendant l’opération Snow Leopard. Sa mère et sa femme reçoivent le prix du président. pic.twitter.com/vadfvXBz9M – ANI (@ANI) 23 novembre 2021

Qui sont les autres qui ont été récompensés aujourd’hui ?

Pour leurs actions courageuses contre la belligérance de l’armée chinoise dans la vallée de Galwan à l’été 2020, quatre autres soldats qui ont été martyrisés avec lui ont reçu Vir Chakras à titre posthume. Il s’agit de : Havildar K Palani, Naib Subedar Nuduram Soren, Naik Deepak Singh et Sepoy Gurtej Singh.

Le choc de la vallée de Galwan

Dans cet affrontement, comme cela a été largement rapporté, l’Inde a perdu 20 soldats dans l’un des affrontements les plus féroces entre les armées de l’Inde et de la Chine. La Chine a également subi de lourdes pertes.

L’affrontement a conduit au durcissement de la position de l’Inde. Et maintenant, l’Inde a autorisé ses soldats à utiliser des armes pendant les patrouilles. Cette mesure a été prise après l’utilisation d’armes peu orthodoxes par les troupes chinoises de l’APL de l’APL.

Que dit la Citation du Col Santosh Babu ?

La citation mentionne l’exécution réussie des plans du colonel Santosh Babu lors de l’opération Snow Leopard. 16 Le BIHAR qui était alors déployé dans la vallée de Galwan avait pour mission de mettre en place un poste d’observation face à l’ennemi.

Le Col Babu et ses hommes avaient réussi à le faire et avaient fait face à la résistance de l’adversaire qui avait attaqué la colonne et utilisé des armes tranchantes et meurtrières. Il y avait aussi de lourds jets de pierres provenant des hauteurs voisines.

Bien qu’il ait été grièvement blessé, le Col avait mené de l’avant malgré les conditions hostiles. Et il a continué à résister aux tentatives de l’ennemi de repousser les troupes de l’armée indienne.

Cela avait conduit à une escarmouche et à un combat au corps à corps avec les soldats ennemis. Il avait combattu vaillamment jusqu’à son dernier souffle.

