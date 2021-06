Le «héros de la classe ouvrière» Andy Robertson est passé du rejet celtique au vainqueur de la Premier League avec Liverpool, a gardé les pieds sur terre et mène maintenant l’Écosse à l’Euro 2020

L’ascension d’Andy Robertson des ligues inférieures du football écossais au champion de Premier League a été remarquable et pourtant il reste encore plus à ajouter à sa carrière légendaire jusqu’à présent.

Le joueur de 26 ans a été un rouage essentiel du côté de Jurgen Klopp dans leur récente domination nationale et européenne, tout en menant son pays à son premier tournoi majeur depuis 1998.

Robertson a énormément grimpé dans la pyramide du football au fil des ans

Robertson devra être à son meilleur pour amener l’Écosse dans les huitièmes de finale d’un tournoi majeur pour la première fois

L’arrière gauche est venu de modestes débuts en Écosse avant que son voyage ne l’emmène à Dundee, Hull, puis son grand déménagement à Liverpool en 2017.

Robertson a été libéré par Celtic alors qu’il était trop petit et a été récupéré par le côté amateur de Queen’s Park.

Un tweet célèbre de lui est devenu viral il y a quelque temps quand il avait 17 ans, qui disait : « La vie à cet âge est de la foutaise sans argent #needajob. »

Et obtenir un travail qu’il a fait.

Il jonglait en jouant pour Queen’s Park, s’entraînait avec eux le soir et travaillait à temps plein à Hampden Park pour répondre au téléphone.

“Queen’s Park était amateur, vous n’êtes donc pas payé”, a déclaré Robertson au Liverpool Echo en 2017.

« J’ai travaillé dans le domaine de l’entreprise. Il prenait des appels et des commandes de billets pour les concerts et les matchs de football.

« Il y avait un gars, Andrew McGlennan, qui travaillait à Queen’s Park depuis des années. Il a trié beaucoup de garçons avec des emplois.

«Il s’est occupé de moi et s’est assuré que j’avais de l’argent dans ma poche avec un peu de travail acharné.

“Nous nous entraînions deux fois par semaine le soir et jouions à des matchs le samedi, donc je travaillais de 9h à 17h et je devais m’entraîner à 18h.”

Andy Robertson en 2012 : Marques pour Queen’s Park pour faire match nul 1-1 avec Elgin City devant 400 personnes. Andy Robertson en 2018 : bat Man City 5-1 au total pour se qualifier pour la demi-finale de la Ligue des champions. pic.twitter.com/VNgpjUszBB – Ally Farrell 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@AllyFarrell) 10 avril 2018

Quand Robertson avait 18 ans, il a atteint un carrefour; il a dû décider s’il devait continuer à pratiquer le football ou emprunter une voie différente et postuler à l’université ou au collège.

Il a donné au football une année de plus et a fait irruption dans la première équipe de Queen’s Park. Ils étaient dans la troisième division écossaise à l’époque, mais Robertson se faisait remarquer.

Il a été recruté par Dundee United en juin 2013 et a remporté le prix PFA Scotland du jeune joueur de l’année lors de sa première saison. Il a également obtenu sa première convocation dans l’équipe senior d’Écosse.

Ses performances ont signifié que les clubs en Angleterre ont commencé à en prendre note.

Hull est venu l’appeler à l’été 2014 et l’a signé pour 3 millions de livres sterling tandis que Steve Bruce était leur manager, rejoignant Harry Maguire, qui a connu une ascension similaire dans les rangs et a fini par jouer pour Manchester United et l’Angleterre.

Le chef scout de Hull, Stan Ternent, a déclaré au Hull Daily Mail : « Je pense que je suis parti après 25 minutes. J’avais déjà observé Robbo, loin de Kilmarnock, et il s’était démarqué à un kilomètre et demi. Alors j’y suis retourné et j’étais parti à la mi-temps pour appeler Steve Bruce. ‘Êtes-vous sûr?’ il a dit. ‘Bien sûr que j’en suis sûr’. Et c’était tout. »

« J’avais regardé Stuart Armstrong [then of Dundee United and now at Southampton] mais Robbo était la évidence.

«Il avait une histoire avec le Celtic et il a toujours été un garçon déterminé compte tenu de la façon dont il s’était remis de ses revers. On pouvait voir tout de suite qu’il avait des capacités et qu’il ne peut que s’améliorer.

Ce fut une période mouvementée au stade KCOM alors que Hull a été relégué lors de la première saison de Robertson, puis promu directement en Premier League la campagne suivante.

Malgré les difficultés de Hull sur le terrain, le stock de Robertson a continué d’augmenter et Liverpool a vu son potentiel et l’a signé pour un montant initial de 8 millions de livres sterling.

Cela peut sembler une pensée ridicule maintenant, mais Moreno était initialement plus haut dans l’ordre hiérarchique que Robertson

Il a d’abord commencé comme doublure d’Alberto Moreno, mais a rapidement gagné sa place dans l’équipe première au milieu de la saison 2017/18 et n’a pas regretté.

Robertson est désormais largement reconnu comme l’un des meilleurs arrières gauches du football mondial et il fait évoluer le rôle d’arrière latéral avec son coéquipier des Reds Trent Alexander-Arnold.

C’est donc une bonne chose que cela n’ait pas fonctionné chez Celtic et que cela n’ait pas été le cas pour talkSPORT en parlant de My Unsung Hero.

“À ce moment-là, j’aurais adoré jouer pour le Celtic à Parkhead devant 60 000 fans”, a-t-il expliqué.

“C’était mon objectif quand j’étais plus jeune et il m’a été retiré – mais cela m’a été très utile pour la suite de ma carrière.

« Le jour où j’ai été libéré, c’était dur. Je suis rentré chez moi, j’ai pleuré, je me suis assuré de m’entourer de ma famille, et puis le lendemain tu es de retour à l’école.

«Je me sentais un peu gêné d’entrer et d’en parler à mes amis. J’ai une bonne bulle que je ne prends jamais pour acquise, des amis que j’ai depuis l’âge de deux ou trois ans.

« Le football est la vie des gens, certaines personnes luttent lorsque leur rêve leur est retiré et qu’elles n’ont aucun moyen de revenir en arrière.

“Heureusement, je suis allé à Queen’s Park et j’ai juste essayé de profiter de mon football.”

Alexander-Arnold et Robertson bombardent constamment en avant dans les matchs de Liverpool

Jose Mourinho a même admis que son équipe de Manchester United ne pouvait pas faire face à l’intensité du jeu de Robertson lors de la victoire 3-1 de Liverpool sur les Red Devils en décembre 2018.

En seulement trois saisons, à Anfield Robertson a atteint la finale de la Ligue des champions deux fois, la gagnant une fois, et est également devenu un vainqueur de la Premier League.

Bien que peu de gens prédisent de grandes choses pour l’Écosse à l’Euro 2020, Robertson sait jusqu’où le désir peut vous mener, surtout après 23 ans d’attente.

“Être capable de se qualifier pour un tournoi pour la première fois en 23 ans vous donne la conviction que vous pouvez le refaire et aller jouer dans les grands tournois”, a-t-il déclaré, déterminé à garder le sourire de l’armée tartan.

Cependant, le succès de Liverpool n’est pas entièrement dû au sien et à la qualité globale.

Ils sont devenus beaucoup plus sages dans la rue et sont capables d’utiliser les arts sombres pendant les matchs – et personne dans l’équipe de Liverpool n’incarne mieux cela que Robertson.

Il n’a pas peur d’une confrontation avec les meilleurs, poussant la tête de Lionel Messi alors que l’arbitre ne regardait pas lors du match retour du célèbre triomphe de Liverpool en Ligue des champions contre Barcelone la saison dernière. Il a également affronté Luis Suarez à plusieurs reprises pour faire bonne mesure.

Robertson a également la réputation d’être un marchand de liquidation

Robertson a depuis admis qu’il “avait peut-être dépassé la limite” lors de cet affrontement avec Messi, mais il est peu probable que cela apaise l’Argentin.

Il y a eu des signes de cela cette saison aussi.

Robertson a sans doute commencé un combat entre les joueurs de Liverpool et de Leicester après que les Reds ont remporté une victoire tardive contre les Foxes en Premier League. L’Ecossais a semblé effleurer subtilement Ayoze Perez avant de célébrer la victoire devant lui.

Mais cela ne veut pas dire que tout ce succès que ‘Robbo’ a connu l’a conduit à perdre le contact avec son vrai moi.

Il est connu comme le « héros de la classe ouvrière » par les fans de Liverpool ayant fait du bénévolat avec des personnes du service de banque alimentaire de Liverpool avant Noël 2018.

Ce sont des choses comme ça qui ont fait de lui un favori des fans – et maintenant il a aidé à livrer la Premier League, faisant de Robertson une légende du club.

Le garçon de Glasgow a bien fait.