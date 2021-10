Le héros de l’harmonica des Rolling Stones Little Walter Rules The Joint

Le joueur d’harmonica de blues qui a été nommé par Mick Jagger comme son favori, et était très aimé de tous les pierres qui roulent, était dans les charts du début de l’automne 1952. Little Walter, une signature clé du label Checker de Chess Records, qui devint plus tard surtout connu pour son enregistrement phare de 1955 de “My Babe” de Willie Dixon, était assis au n ° 1 sur Billboard’s Charts Rhythm & Blues pour le 4 octobre de la même année avec l’instrumental “Juke”.

Créditée à Little Walter & his Night Cats, la chanson a été la première entrée dans les charts du chanteur et harmoniciste distinctif né Marion Walter Jacobs à Marksville, en Louisiane. Encore seulement 22, il avait joué sur Des eaux boueuses‘ Chess singles en tant que membre de son groupe pendant quelques années, mais “Juke” a été sa grande percée en solo.

Après être entré dans les listes début septembre, le single entamait maintenant la deuxième de ce qui allait être huit semaines non consécutives au sommet de l’enquête intitulée Most Played Juke Box Rhythm & Blues Records. Cela a commencé une séquence de sorties extrêmement réussie pour Walter qui s’est étendue à 13 autres succès R&B dans le Top 10 d’affilée, comprenant également “Sad Hours”, “Blues With A Feeling” et “You’re So Fine”, ainsi que ” Mon bébé.”

La même semaine, la rubrique Rhythm & Blues Notes de Billboard a noté que Walter avait signé un nouveau contrat avec Shaw Artists et jouait une résidence au Hollywood Rendezvous Club de Chicago, avec un groupe mettant en vedette Freddy Bellow à la batterie et Louis et David Miles à la guitare. Les jours de Walter en tant que sideman étaient derrière lui.

Fin 2018, la contribution exceptionnelle de Walter à l’histoire du blues a été encore plus reconnue avec l’inclusion de plusieurs de ses morceaux sur Confessin’ The Blues, un nouveau compilation de doubles albums de monuments de genre triés sur le volet et organisés en association avec les Stones eux-mêmes.

