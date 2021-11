Le héros de Liverpool Rafael Benitez, Andrea Pirlo et Jose Mourinho

Cristiano Ronaldo est peut-être l’un des meilleurs à avoir joué au football, mais même lui ne peut pas toujours garder un manager à son poste.

Ronaldo a stupéfié le monde du sport lorsqu’il a effectué un retour à succès à Manchester United au cours de l’été.

Le retour de Ronaldo a rapporté des buts mais les récents résultats de United ont été horribles

Le légendaire Portugais a marqué neuf buts en 13 matches avec United cette saison et a été vital pour le club, en particulier en Europe.

Mais United a été globalement médiocre ce trimestre et Ole Gunnar Solskjaer a payé le prix ce week-end alors qu’on lui montrait la porte.

Solskjaer est devenu le dernier manager à être limogé pour une équipe avec Ronaldo.

CR7, bien sûr, n’avait qu’un seul patron lors de son premier passage à Old Trafford, son mentor Sir Alex Ferguson, mais il devra maintenant s’adapter au poste de gardien de Michael Carrick avant qu’un nouveau patron ne soit nommé.

Solskjaer a été limogé après une défaite embarrassante contre Watford

Bien que les problèmes de United ne puissent jamais être imputés à un seul homme – surtout en ce qui concerne le meilleur buteur Ronaldo – son retour au club a certainement divisé les opinions.

Et, à moins de passer sous Ferguson, Ronaldo a depuis lors eu une multitude de managers qui vont et viennent au cours de sa brillante carrière.

Manuel Pellegrini (Real Madrid)

Pellegrini est arrivé au Real le même été que le transfert record de Ronaldo de United en Espagne.

Le Chilien a géré 48 matchs pour Los Blancos entre juin 2009 et mai 2010 avant d’être éliminé.

Il a déclaré : « Je n’avais pas de voix ni de vote à Madrid. Ils signent les meilleurs joueurs, mais pas les meilleurs joueurs nécessaires à un certain poste. Ça ne sert à rien d’avoir un orchestre avec les 10 meilleurs guitaristes si je n’ai pas de pianiste.

Pellegrini n’a même pas duré un an, malgré Ronaldo Jose Mourinho (Real Madrid)

Le Special One a remplacé Pellegrini et a remporté le titre de la Liga en 2011/12 ainsi qu’une Copa del Rey et une Supercopa de Espana.

Mais il s’est séparé du Real par consentement mutuel en juin 2013 après avoir échoué à livrer plus d’argenterie.

Il a géré un total de 178 matchs pour les Galacticos, le plus grand nombre de tous les managers depuis Vicente del Bosque et le troisième plus grand de l’histoire du club.

Mourinho et Ronaldo ont remporté la Liga ensemble Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Ancelotti a passé deux ans au Real et a revendiqué la gloire de la Ligue des champions en 2014, mais a été renvoyé l’année suivante.

« Qu’est-ce qu’Ancelotti a fait de mal ? Je ne sais pas », a déclaré Perez. « Les exigences ici au Real Madrid sont très élevées. »

Avant la sortie d’Ancelotti, Ronaldo a déclaré : « Un excellent entraîneur et une personne incroyable. J’espère que nous travaillerons ensemble la saison prochaine.

Ancelotti a rejoint le Real Madrid cet été après avoir quitté Everton Rafa Benitez (Real Madrid)

Benitez n’a duré que 25 matchs au Real avant d’être largué par le club.

Il n’a perdu que trois fois au cours de son court mandat, mais une défaite 4-0 contre ses rivaux féroces de Barcelone lors du Clasico de novembre a permis à son temps de Bernabeu d’être écourté.

Les informations faisant état d’une rupture avec l’attaquant vedette Ronaldo n’ont certainement pas aidé Benitez non plus.

Ronaldo n’a pas pu empêcher l’ancien patron de Liverpool Benitez de se faire mettre en conserve Massimiliano Allegri (Juventus)

Allegri a mené la Juve à cinq titres consécutifs de Serie A lors de son premier passage au club, mais est parti à la fin de la première année de Ronaldo en Italie.

La Juventus a été éliminée de la Ligue des champions en quarts de finale par l’Ajax et cela a effectivement vu Allegri partir.

Sa sortie était réciproque et il est depuis revenu au club.

Maurizio Sarri (Juventus)

L’ancien chef de Chelsea, Sarri, a aidé la Juventus à remporter un neuvième titre consécutif en Serie A, mais une élimination précoce en Ligue des champions l’a vu ne durer qu’un an à la tête.

.

Ronaldo et Sarri ne semblent pas d’accord avec Andrea Pirlo (Juventus)

Tout comme Sarri, Pirlo n’a eu que 52 matchs à la barre de la Juve.

Il a été limogé après avoir raté le titre italien de première division pour la première fois en 10 ans.

.

Pirlo a découvert qu’être un joueur de tous les temps ne vous donne pas automatiquement les meilleures compétences en tant qu’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United)

Le dernier patron à être licencié alors qu’il dirigeait Ronaldo est bien sûr Solskjaer.

Les défaites compressives de United contre Liverpool et Manchester City ont mis le Norvégien au bord du gouffre et leur terrible défaite à Watford a scellé son destin.

