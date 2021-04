Le héros de Liverpool, Robbie Fowler, adorait marquer des buts contre Arsenal et même quand il ne l’a pas fait, il a remporté des prix et fait passer une publicité télévisée à Jason McAteer.

Le héros de Liverpool, Robbie Fowler, a adoré marquer contre Arsenal.

L’attaquant né à Toxeth avait le nez pour le but. Il était comme un papillon de nuit pour une flamme quand il s’agissait de trouver le fond du filet.

Fowler reste adoré dans le Merseyside pour ses exploits devant le but

Les Gunners, le plus souvent, ont été les victimes de ses instincts incroyables devant le but.

Fowler a affronté l’équipe du nord de Londres à 23 reprises au cours de sa carrière et a décroché 14 fois dans toutes les compétitions, y compris deux triplés. Le premier d’entre eux est entré dans les livres d’histoire.

« C’est alors que le surnom de Dieu a commencé à coller », a déclaré Fowler dans son autobiographie. «Ma vie avait déjà changé mais elle s’est accélérée par la suite.»

Assez vrai. Sa campagne d’évasion en 1993/94 l’a vu ravir le Kop avec 18 buts et 34 apparitions.

Dans les années 1990, Fowler était connu sous le nom de Dieu à Anfield et a marqué 183 fois en deux périodes avec Liverpool.

Sa deuxième saison serait vitale, sinon il risquerait d’être qualifié de merveille d’une saison. Après la troisième journée, il n’y avait aucune raison de se demander s’il était une superstar de bonne foi ou non.

Fowler a frappé Arsenal avec un triplé en seulement quatre minutes et 33 secondes au cours de la première mi-temps.

Un coéquipier ce jour-là, John Barnes a déclaré dans le livre, Vous ne pouvez rien gagner avec les enfants: une histoire de la Premier League anglaise: «Nous savions tous à quel point Robbie était bon, mais après ce tour du chapeau, tout le monde a également remarqué. Pour un joueur si jeune, faire ça à Arsenal était incroyable; à ce moment-là, si vous avez marqué une fois contre eux, vous n’avez pas marqué deux et trois. Mais Robbie l’a fait, et en un rien de temps. Il a annoncé son arrivée en Premier League ce jour-là.

«Ce troisième but a montré ce qu’était Robbie», a ajouté Barnes. «Après que le ‘gardien ait sauvé le premier coup, il n’a pas arraché le ballon ni cherché à le jouer à travers la surface. Au lieu de cela, il a fait preuve de calme et d’un manque total de panique ou de peur. C’est la marque de tous les grands grévistes. Robbie a prouvé que c’était exactement ce qu’il était.

Andy Gray faisait des commentaires sur l’affrontement et était tout à fait d’accord. «C’est incroyable», a déclaré l’ancien attaquant d’Everton. « Quelle tête cool. »

Après le match, Fowler a humblement déclaré à Sky Sports: «J’ai été assommé à un moment donné. J’ai juste eu trois occasions et les trois semblaient juste entrer.

Seaman a parlé de talkSPORT à travers le terrible sortilège de cinq minutes en 2019.

«Il a toujours été l’un de ces gars qui m’a dépassé», a admis le légendaire gardien de but. «Je ferais un arrêt et il serait toujours là pour le toucher.

«Il était en feu ce jour-là, et un certain M. Keown ne s’est pas couvert de gloire – blâmez toujours les défenseurs!

Fowler célèbre son triplé contre Arsenal en 1994

«Quand vous regardez Robbie, parfois il n’avait pas de rétro-élévation et c’est ce qui vous surprendrait en tant que gardien de but. Vous ne pouviez pas vraiment dire quand il allait tirer.

«Pour son deuxième but, il a raté à moitié le ballon entre les jambes de Dicko [Lee Dixon], il a frappé le poteau et est entré!

«Puis, pour son troisième, il a soudainement réussi à traverser un-personne-personne et j’ai pensé que cela avait fait un excellent arrêt, mais tout d’un coup, Martin est entré en nous deux, la balle a ricoché sur lui et est tombé adorable pour Robbie. appuyez dessus.

«Un tour du chapeau dans quatre minutes et demie, ce n’est pas quelque chose que je vais dire aux petits-enfants!»

Les partisans d’Anfield aiment Fowler à ce jour

Mais même quand il n’a pas marqué contre les Gunners, Fowler a fait la une des journaux.

En mars 1997, alors que Liverpool menait 1-0 grâce à un effort de Stan Collymore, Fowler s’est précipité au but et a chuté en haussant Seaman. L’arbitre Gerald Ashby a pointé du doigt l’endroit sans hésiter.

L’attaquant pouvait être vu à la télévision dire immédiatement « non, ref » tout en agitant la main, insistant sur le fait que son rival était innocent. Ashby n’a pas voulu écouter.

Fowler a tenté de sauter Seaman sur le chemin du but

Mais a frappé le pont et n’a pas demandé de pénalité

Fowler a déclaré: «Je me souviens juste de m’être levé et d’avoir vu David Seaman. On parlait toujours de «a-t-il plongé ou non», mais j’ai juste perdu de l’élan lorsque j’ai sauté par-dessus lui et que je suis tombé.

«Ce n’était pas une pénalité et parce qu’il était mon compagnon du côté anglais, j’ai juste dit que ce n’était pas un stylo. Je ne pense pas qu’il y ait eu trop de fans heureux de Liverpool ou trop de dirigeants heureux de Liverpool sur le banc.

Fowler tente de dire à l’arbitre Gerald Ashby que ce n’était pas un penalty

Selon Fowler, trois bonnes choses sont ressorties de l’incident.

«J’ai aidé Jason McAteer à marquer son tout premier but à Liverpool et j’ai obtenu un certificat de fair-play de l’UEFA, donc ce n’était pas une mauvaise journée – et nous nous sommes retrouvés avec le [2-1] gagner aussi », a-t-il déclaré.

Mais il rejette les affirmations selon lesquelles Seaman avait l’intention de sauvegarder et de conserver son tir du coup de pied qui en a résulté, ce qui a permis à McAteer de revenir à la maison.

McAteer a été le bénéficiaire du penalty manqué, marquant le rebond

Il a ajouté: « Je n’ai pas manqué le penalty exprès, c’était juste un mauvais penalty mais ils le sont tous quand vous ne les marquez pas. »

Ce certificat est maintenant à l’honneur chez Chez Fowler et il a également estimé que McAteer devait être la star d’une publicité Wash and Go au dos de celle-ci.

C’était vraiment une bonne journée pour Fowler – c’était normalement contre Arsenal.