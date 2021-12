Le héros de Liverpool Virgil van Dijk et l’icône de Manchester United Peter Schmeichel rendent hommage à Max Verstappen après la victoire historique du championnat du monde de Formule 1 contre Lewis Hamilton

Max Verstappen a été couronné champion du monde de Formule 1 dans l’une des fins les plus dramatiques d’une saison sportive que vous puissiez voir.

Avec des pneus plus frais, le Néerlandais a dépassé son rival pour le titre Lewis Hamilton dans le dernier tour de la course pour remporter son premier titre de champion de manière extraordinaire.

.

Verstappen a un son premier championnat du monde

.

La victoire n’a pas été sans controverse

L’arrivée a été extrêmement controversée, car elle n’est arrivée qu’après qu’un accident du pilote Williams Nicholas Latifi a changé le cours des événements et a finalement scellé le résultat de la course.

La confusion a régné lorsque le directeur de course Michael Masi a changé d’avis et a autorisé cinq voitures doublées à dépasser la voiture de sécurité, ce qui signifie que Verstappen a réalisé un parcours sans faute à Hamilton dans le dernier tour et avec des pneus beaucoup plus rapides.

Néanmoins, Verstappen, qui a mené son grand rival pendant la majeure partie de la saison, est sorti vainqueur – et quelques grands noms du monde sportif ont félicité le joueur de 24 ans suite à son triomphe historique…

Virgil van Dijk, Gary Lineker et Peter Schmeichel n’étaient que trois des nombreux grands noms du sport à féliciter le pilote néerlandais.

Félicitations à @Max33Verstappen pour son premier championnat du monde. Il n’est pas à blâmer pour les décisions. C’est un pilote absolument superbe et nous a offert la saison la plus incroyable. – Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) 12 décembre 2021

Waouh

Quelle fin incroyable de saison de Formule 1 inoubliable ! Deux équipes fantastiques font tapis pour la victoire, mais il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur. Un vrai champion remplacé par un autre vrai champion. Félicitations à @Max33Verstappen. Vous nous avez rendus fiers 🟠🦁 pic.twitter.com/5rMOiAh30F – Robin van Persie (@Persie_Official) 12 décembre 2021

La star de la NBA Joel Embild, tout comme la plupart des sportifs, ne pouvait tout simplement pas croire ce dont il a été témoin après que Verstappen ait franchi le drapeau à damier.

Une vidéo réconfortante montrait également le père de Hamilton, Anthony, félicitant gracieusement le Néerlandais peu de temps après le visage.

Verstappen a fondu en larmes alors qu’il franchissait la ligne, professant son amour pour son équipe et s’asseyant à côté de sa voiture après l’avoir immobilisée : « C’est incroyable les gars. Pouvons-nous faire cela pendant encore 10 à 15 ans ensemble », a-t-il déclaré.

Il a déclaré à Sky Sports : « C’est incroyable. J’ai continué à me battre toute la course. J’en ai eu l’occasion dans le dernier tour. C’est incroyable, j’ai toujours une crampe. C’est fou.

«Ces gars, mon équipe, ils le méritent. Je les aime tellement. J’aime travailler avec eux depuis 2016, mais cette année a été incroyable.

Hamilton a rendu hommage à Verstappen et a déclaré qu’il avait tout donné pour remporter son huitième titre mondial.

Il a déclaré à Sky Sports : « Félicitations à Max et à son équipe. Je pense que nous avons fait un travail incroyable cette année.

« Tout le monde à l’usine et ici a travaillé si dur pendant cette saison des plus difficiles. Je suis si fier d’eux et si reconnaissant de faire partie du voyage avec eux.

« Nous avons tout donné cette dernière partie de la saison, nous n’avons jamais abandonné. »

Néanmoins, Mercedes a déposé une plainte après la course car ils pensent que Verstappen a reçu un avantage injuste après l’accident de Latifi, qui a effectivement vu son avance de 11 secondes diminuée.