Le héros de l’UFC, Paddy Pimblett, dit qu’il aimerait combattre la star de Man United, Bruno Fernandes, qu’il qualifie de “surfait”

La star de l’UFC Paddy Pimblett a admis qu’il aimerait combattre le milieu de terrain de Manchester United Bruno Fernandes, s’il en avait l’occasion.

Pimblett, fou de Liverpool, a connu des débuts explosifs plus tôt ce mois-ci dans l’Octogone lorsqu’il a éliminé Luigi Vendramini en un seul tour.

Pimblett aimerait faire entrer Bruno Fernandes dans l’Octogone

L’as du Portugal et de Man United préférerait régler le problème avec un match à 5

Aussi explosif au micro qu’il l’est avec ses poings, ‘The Baddy’ a gagné une foule de nouveaux fans à travers le monde avec sa performance à Las Vegas plus tôt ce mois-ci, où il a également récolté un bonus de 50 000 $.

S’adressant à la BBC, le joueur de 26 ans a admis qu’il combattrait probablement un joueur de chaque club de Premier League s’il le pouvait.

Pourtant, il y avait un homme qu’il a admis qu’il aimerait particulièrement monter sur le ring.

“Je choisirais probablement un pour chaque équipe”, a répondu Pimblett. « Mais je pense juste parce qu’il est tellement surfait, Bruno Fernandes.

“Non, il n’est pas de classe mondiale – je ne pense pas que quiconque dans cette équipe United soit de classe mondiale à part [Cristiano] Ronaldo. »

Mis à part le football, Pimblett a profité d’un tour de montagnes russes pour se rendre à la première organisation de MMA au monde.

À l’âge de 21 ans, il a rejeté la chance car il sentait qu’il n’était pas prêt et savait qu’il devait en faire plus avant de le mélanger avec les meilleurs au monde.

Pourtant, lorsqu’il a perdu contre Soren Bak dans Cage Warriors devant son public à Liverpool, Pimblett a déclaré à talkSPORT qu’il craignait d’avoir raté sa chance pour de bon.

‘The Baddy’ n’avait besoin que d’un tour pour obtenir un KO lors de ses débuts à l’UFC

Il a déclaré: «Il n’y a eu qu’une seule fois où j’ai eu peur que cela ne vienne pas et c’est lorsque Soren Bak m’a battu et j’ai dû me faire opérer à nouveau à la main.

«C’était le plus bas que j’avais jamais été, je ne voulais pas me réveiller le matin à cette heure-là – et encore moins penser à me battre.

«C’était la seule fois, mais à part ça, ce n’est pas une question de savoir si l’UFC me signera, c’est une question de quand.

« C’était toujours quand ; ils veulent des stars, ils veulent des gens qui mettent des clochards sur les sièges et, comme vous le savez, c’est moi.

« Je suis le rêve humide d’un spécialiste du marketing et je continuerai de l’être. »