Le héros de Manchester United, Cristiano Ronaldo, doit remercier l’icône des Rangers Walter Smith pour avoir appris à passer, déclare Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson a rappelé comment Walter Smith était l’homme qui a appris à Cristiano Ronaldo comment passer le ballon.

L’ancien entraîneur de Manchester United a pris la parole lors d’un service commémoratif pour l’ancien entraîneur des Rangers, d’Everton et de l’Écosse.

.

Smith et Ferguson sont revenus en arrière, les légendes écossaises travaillant avec l’équipe nationale et à Manchester United

Smith est malheureusement décédé le mois dernier à l’âge de 73 ans après une bataille de trois ans contre le cancer.

Un certain nombre de personnes du monde du football ont assisté à un service à la cathédrale de Glasgow pour rendre hommage.

Ferguson a rappelé comment il avait remarqué pour la première fois les talents d’entraîneur de Smith lors d’un cours à Largs en 1972.

« Imagination, maîtrise de la séance, il était certain d’y arriver », a déclaré l’ancien joueur des Rangers.

Walter Smith a remporté 21 trophées avec les Rangers

Smith a commencé sa carrière d’entraîneur avec Dundee United et Ferguson a expliqué qu’il n’avait pas réussi à éloigner Smith de Jim McLean. Mais il a ensuite brièvement employé Smith comme assistant avec l’Écosse et Manchester United.

Ferguson a raconté comment Smith arbitrait les matchs d’entraînement et adopterait une approche laxiste face aux défis de Ronaldo, qui « est venu avec toutes les astuces du monde et voulait battre tous les joueurs ».

« Il s’est approché de moi et m’a dit ‘Patron, n’y a-t-il pas de fautes en Ecosse ?’ Et il a appris. Il a appris à passer le ballon et il peut remercier Walter pour cela. Pas de question. »

Ronaldo doit remercier Smith pour lui avoir appris à passer

En résumé, Ferguson a emprunté une phrase utilisée plus tôt par le frère cadet de Smith, Ian.

« Je cherchais un mot qui résume cet homme et c’est définitivement géant », a-t-il déclaré.

