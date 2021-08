Le héros de Manchester United, Denis Law, révèle un diagnostic de « démence mixte » et dit que « ma mémoire m’échappe quand je ne le veux pas »

La légende de Manchester United, Denis Law, a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de « démence mixte ».

L’ancien attaquant, 81 ans, est le dernier grand du jeu à avoir reçu la nouvelle déchirante, aux côtés de contemporains comme Sir Bobby Charlton.

Law rejoint une liste croissante d’anciens footballeurs à développer la maladie

Law était à Old Trafford entre 1962 et 1973

L’attaquant d’origine écossaise a fait sa percée à Huddersfield, puis a passé des périodes avec Manchester City et Turin avant de se rendre à Old Trafford en 1962.

Law a marqué 237 buts en 404 apparitions avec les Red Devils avant de terminer sa carrière dans la moitié bleue de la ville.

Il a publié une longue déclaration révélant son diagnostic et comment “ma mémoire m’échappe quand je ne le veux pas”.

“Je suis au point où je sens que je veux être ouvert sur mon état”, a déclaré Law.

« J’ai reçu un diagnostic de « démence mixte », qui est plus d’un type de démence, dans mon cas, il s’agit de la maladie d’Alzheimer et de la démence vasculaire.

« Cela a été une année extrêmement difficile pour tout le monde et les longues périodes d’isolement n’ont certainement pas aidé.

Law a publié une longue déclaration à la suite de son diagnostic de « démence mixte »

«C’est une maladie incroyablement difficile et problématique et j’ai vu de nombreux amis traverser cela.

« Vous espérez que cela ne vous arrivera pas, faites même des blagues à ce sujet en ignorant les premiers signes parce que vous ne voulez pas que ce soit vrai.

« Vous êtes en colère, frustré, confus puis inquiet. Inquiet pour votre famille, car ce seront eux qui s’en occuperont.

“Cependant, le moment est venu d’attaquer cela de front, excusez le jeu de mots.

« Je reconnais comment mon cerveau se détériore et comment ma mémoire m’échappe quand je ne le veux pas et comment cela me cause de la détresse dans des situations qui échappent à mon contrôle.

«Je comprends ce qui se passe et c’est pourquoi je veux régler ma situation maintenant tant que je le peux, car je sais qu’il y aura des jours où je ne comprendrai pas et je déteste l’idée de cela en ce moment.

Law a joué pour Man United et Man City

«Au plus fort de la pandémie, j’ai dit que j’espérais que si un positif en sortait, ce serait que cela rendrait les gens plus gentils les uns envers les autres, c’est donc ce que j’espère maintenant.

“Je ne veux pas que les gens soient attristés si j’oublie des lieux, des personnes ou des dates parce que vous devez vous souvenir que j’ai apprécié tous ces souvenirs et j’ai la chance d’avoir vécu ce que j’ai dans ma vie… une famille aimante et solidaire, une grande carrière en faisant ce que j’aimais et en étant payé pour le faire et des amis pour la vie.

«J’ai de bons et de mauvais jours et j’ai pour objectif de profiter de chaque jour pour adapter mon mode de vie en conséquence.

“J’ai raccroché mes chaussures de football il y a longtemps et maintenant il est temps de mettre mes jours de signature derrière moi aussi, donc excuses à tous ceux qui m’ont envoyé quelque chose mais je ne suis tout simplement pas capable.

“J’essaie d’être positif et déterminé à continuer à regarder mon club, Manchester United à Old Trafford, j’espère que ce sera une saison de succès et je suis enthousiasmé par les nouvelles recrues qu’Ole et le club ont faites.

Law a eu une brillante carrière pour le club et le pays

« De plus, dans la mesure du possible, j’aimerais continuer mon implication avec le ‘Denis Law Legacy Trust’, le travail que le personnel et les bénévoles font dans la communauté est incroyable et cela fait une réelle différence.

«Je sais que la route à parcourir sera difficile, exigeante, douloureuse et en constante évolution et je demande donc de la compréhension et de la patience car ce ne sera pas un voyage facile, surtout pour les personnes qui vous aiment le plus.

“Ma fille, Di, termine ‘The Thames Bridges Trek’ le 11 septembre pour collecter des fonds pour la Société Alzheimer, donc si vous pouvez faire un don sur www.justgiving.com/thelawman

« En tant que famille, nous avons reçu le soutien de la Société Alzheimer et avons choisi de collecter des fonds pour l’organisme de bienfaisance afin de soutenir son travail crucial.

« Les services de la Société Alzheimer n’ont jamais été aussi nécessaires, utilisés plus de 5,5 millions de fois depuis mars 2020, et sont une bouée de sauvetage pour des milliers de familles qui font également face à un diagnostic de démence.

« L’association fait également un travail incroyable avec l’industrie du sport, avec sa campagne Sport United Against Dementia, que je soutiens pleinement. Cela pourrait vraiment faire la plus grande différence pour les anciens joueurs, les joueurs et les fans. »