Le héros de Marvel Thanos tué dans ‘Infinity War’ pourrait revenir dans le MCU

Avengers: Infinity War a stupéfié le public il y a plus de trois ans. La moitié de nos héros bien-aimés sont morts aux mains du méchant le plus dangereux que nous ayons vu dans le MCU. En sortant des théâtres, nous avons supposé que la plupart des Avengers morts reviendraient à la vie dans Avengers 4. Mais alors que nous voyions de plus en plus de rumeurs détaillant les résurrections des différents héros, nous avons réalisé que certains d’entre eux resteraient morts pour de bon. C’est parce que Thanos (Josh Brolin) a tué certains d’entre eux avant de claquer des doigts. Heimdall (Idris Elba), Loki (Tom Hiddleston) et Gamora (Zoe Saldana) sont tous morts avant que le Mad Titan n’active son Infinity Glove. Mais Marvel a trouvé un moyen de ramener deux de ces personnages, et Heimdall pourrait être le prochain.

Meilleure offre du jour Voici : Apple AirPods Pro vient d’atteindre le prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La variante Loki qui s’est échappée avec le Tessaract dans Endgame n’était pas le Loki que nous avons perdu dans Infinity War. C’était juste une autre version qui a créé ce que nous savons être un événement Nexus. Loki nous a aidés à comprendre ce qui se passe avec les variantes qui ne respectent pas Kang (Jonathan Majors) et ses règles de la chronologie sacrée. Et l’émission télévisée nous a donné un autre arc de rédemption fantastique pour le personnage.

Gamora est arrivé à la chronologie principale du MCU à partir d’une réalité différente. Nous verrons ce Gamora 2014 dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, mais ce sera un personnage différent de ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Heimdall reviendra-t-il dans les films Marvel ?

Ainsi, alors que Heimdall est peut-être mort héroïquement pour aider les Avengers à sauver la situation, nous pourrions le revoir. Bien sûr, maintenant que nous connaissons les règles du multivers, nous savons que chaque personnage MCU n’est pas unique.

En regardant Loki, j’ai réalisé que Heimdall est l’un des grands trous potentiels de l’intrigue de la série. C’est le genre d’être puissant qui aurait pu détecter la TVA en cours de route. Il s’est peut-être rendu compte que quelque chose de plus grand était en jeu depuis le début. Que les événements de la vie de quelqu’un pourraient être prédestinés. Là encore, Kang est tellement plus puissant que Heimdall. Ses chasseurs auraient pu élaguer n’importe quelle version de Heimdall qui aurait failli découvrir l’interférence de la TVA avec la réalité.

Mais maintenant que Marvel a déclenché le multivers dans Loki, il pourrait y avoir d’autres Heimdalls que nous pourrions rencontrer sur la route.

Parlant du redémarrage de Suicide Squad avec Brandon Davis de ComicBook, Elba a semblé suggérer qu’il n’en aurait peut-être pas fini avec Heimdall.

Davis a demandé à Elba s’il était un acteur exclusif de DC maintenant que Heimdall a “apparemment” péri dans l’univers Marvel. “Je pense que je suis enthousiasmé par les possibilités du monde DC”, a déclaré Elba. Mais c’est à ce moment-là qu’il a laissé tomber une gemme. “Et je pense que le mot à retenir est le mot ‘apparemment’.”

Heimdall va-t-il apparaître dans Thor : Love and Thunder ?

Cela ne suffit pas pour confirmer que Heimdall reviendra à Marvel après sa mort dans Infinity War. Ou qu’une variante Heimdall pourrait être en préparation pour de futures aventures MCU.

Cependant, ComicBook souligne que les gens ont repéré Elba avec les membres de la distribution de Thor 4 lorsque Marvel a tourné le film en Australie plus tôt cette année. Marvel n’a pas encore confirmé l’implication d’Elbe. Mais les fans conviendront probablement que nous avons trop peu vu Heimdall et que le personnage mérite plus de la part du MCU.

Meilleure offre du jour Contrôlez votre porte de garage de n’importe où avec votre smartphone ou Alexa ! Prix ​​catalogue : 29,98 $ Prix : 20,37 $ Vous économisez : 9,61 $ (32%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission