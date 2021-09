Le héros de QPR Charlie Austin révèle les plaisanteries hilarantes que la star d’Everton Lucas Digne lui a données, mais l’attaquant a eu le dernier mot lors de la victoire de la Coupe Carabao

Charlie Austin était le héros des Queens Park Rangers mardi soir alors qu’ils éliminaient Everton de la Carabao Cup.

L’attaquant a marqué les deux buts du QPR alors que le match se terminait par des tirs au but après avoir terminé 2-2. Il a ensuite inscrit un tir au but alors qu’ils gagnaient 8-7 en fusillade.

Austin a aidé Everton à sortir de la Coupe Carabao

C’était un match rempli de drame et Austin était au centre de l’action au Kiyan Prince Foundation Stadium.

Le joueur de 33 ans a eu une interaction hilarante avec le défenseur des Toffees Lucas Digne, qui a fait une remarque pointue sur le nombre de sélections anglaises que l’attaquant avait remportées.

Austin a cependant eu le dernier mot et a révélé sur talkSPORT exactement ce qui avait été dit.

Co-organisant Drive mercredi, l’attaquant de QPR a déclaré: «C’était juste un peu amusant. Il m’a donné un petit peu.

“En première mi-temps, il parlait du fait que je l’ai encrassé et il s’est simplement retourné et a dit ‘Combien de sélections avez-vous?’

Digne a marqué l’un des buts d’Everton contre QPR

« J’ai eu un petit rire à moi-même et cela ne me dérangeait pas. Ensuite, dans la seconde moitié, le ballon est passé par-dessus et a mis environ six ou sept secondes pour redescendre, il est allé le contrôler et l’a fait sortir du jeu.

“J’ai juste ri au nez.”

Austin aime être à l’oreille de ses adversaires pour essayer de les faire sortir de leur jeu, et cela fonctionne clairement d’avoir terrorisé les défenses de haut en bas du pays au cours de sa carrière.

Lorsqu’on lui a demandé s’il traînait des défenseurs, il a répondu : « Tout le temps. Je dis juste des conneries. Je viens de découvrir ce qu’ils préparent ce soir, puis j’essaie de me pincer devant eux.

« Alors je dirai ‘Comment joues-tu au pote, tu en as un ?’ Ensuite, ils disent « vous aussi ! »

Austin a eu le dernier mot sur Digne

QPR est maintenant qualifié pour le quatrième tour de la Coupe Carabao et Austin est un grand fan de la compétition.

Il y a eu des appels de certains clubs au sommet de la pyramide du football pour qu’elle soit supprimée en raison de l’ajout de plus de rencontres à un calendrier déjà chargé.

Mais l’attaquant ne changerait pas le format et dit qu’il offre de la valeur pour les petits clubs.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était toujours une bonne chose d’avoir la Coupe de la Ligue, Austin a répondu : « Je pense que oui. Il ne s’agit pas uniquement du haut de gamme. Dans le système de la Coupe de la Ligue, tout le monde est impliqué.

« Il y a une égalité d’argent là-bas pour une équipe de ligue inférieure. Je pense que c’est super pour le football anglais et ne changeons pas ce que nous avons.

