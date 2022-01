Le héros du club ne sera pas surpris si un joueur de 29 ans rejoint les Rangers

Photo de Mark Runnacles/.

L’ancien héros de Dundee United, Lee Wilkie, n’est pas surpris de voir le gardien Benjamin Siegrist lié à un transfert aux Rangers, ses rivaux de Premiership écossaise, s’adressant au Courrier.

L’affrontement de haut niveau de février entre les Tangerines et le Gers pourrait être une vision plutôt intrigante.

Parce que, techniquement parlant, Siegrist pourrait être un joueur des Rangers au moment où les leaders de la ligue de Giovanni van Bronckhorst arriveront à Tannadice le mois prochain.

Le gardien de 29 ans sera joueur autonome cet été.

Et, selon le Daily Record, les Rangers sont à la tête d’un groupe de clubs cherchant à signer Siegrist dans le cadre d’un accord précontractuel, qui verra l’ancien jeune d’Aston Villa déménager à Glasgow pour absolument rien à la fin de la campagne en cours.

Benjamin Siegrist remplacera-t-il Allan McGregor des Rangers?

« La plus grande perte de toutes serait, bien sûr, Benjamin Siegrist », déclare Wilkie, qui a enfilé l’orange et le noir de 2006 à 2010.

« Des nouvelles sont apparues cette semaine de l’intérêt des Rangers pour le gardien suisse. Et ce n’est pas une surprise pour moi que d’autres clubs s’y intéressent sérieusement. Ce ne sera pas une surprise pour United non plus.

« Ce sera décevant pour les Tangerines de perdre un joueur aussi régulier à Siegrist. Mais, dans l’ensemble, je pense que United a bien fait de le garder aussi longtemps.

Wilkie a raison.

Photo de Steve Welsh/.

L’agent de Siegrist a admis il y a environ 12 mois qu’un autre géant Old Firm – Neil Lennon’s Celtic – avait manifesté un intérêt.

Après trois années largement excellentes à Dundee, Siegrist a certainement mérité la chance de prouver qu’il peut se produire sur une plus grande scène.

« Tout au long de son séjour à Tannadice, le gardien de but n’a été que professionnel », ajoute Wilkie à propos d’un homme qui a également été lié à la Premier League Southampton.

«Il aura déjà eu des intérêts d’ailleurs mais cela ne l’a pas affecté sur le terrain. Et je m’attendrais à ce que cela continue, même s’il sait que son avenir est ailleurs.

« Même s’il signe pour le Gers, je m’attendrais à ce qu’il savoure une chance d’aller à Ibrox et de monter un spectacle plus tard dans la saison. »

Les Rangers ont également été liés à Zander Clark de St Johnstone et à l’international anglais de West Brom Sam Johnstone alors qu’ils intensifient leur recherche d’un remplaçant potentiel d’Allan McGregor.

Photo de Ian MacNicol/.

